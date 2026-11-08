Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen ist 1:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen ist 1:2.
96'
Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte.
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95'
Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte.
95'
Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte.
95'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
95'
Reigan Heskey (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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92'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen ist 1:2. Saïd El Mala (1. FC Köln) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Malek El Mala mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Robert Andrich kommt für Ibrahim Maza.
88'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Loïc Badé kommt für Facundo Medina.
85'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen ist 0:2. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Ibrahim Maza mit einem Steilpass.
84'
Wechsel 1. FC Köln. Alessio Castro-Montes kommt für Sebastian Sebulonsen.
84'
Wechsel 1. FC Köln. Luca Waldschmidt kommt für Mikey Moore.
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82'
Handspiel von Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen).
79'
Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Reigan Heskey (1. FC Köln).
77'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Aleix García.
76'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Jonas Hofmann kommt für Malik Tillman.
76'
Vorbeigeschossen. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Equi Fernández.
75'
Wechsel 1. FC Köln. Reigan Heskey kommt für Linton Maina.
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75'
Wechsel 1. FC Köln. Malek El Mala kommt für Marius Bülter.
74'
Wechsel 1. FC Köln. Ísak Jóhannesson kommt für Tom Krauss.
74'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
74'
Saïd El Mala (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Abseits 1. FC Köln. Borna Sosa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sebastian Sebulonsen im Abseits.
71'
Handspiel von Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen).
70'
Borna Sosa (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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70'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Borna Sosa (1. FC Köln).
69'
Ball pariert. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Paul Okon-Engstler.
69'
Vorbeigeschossen. Linton Maina (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Saïd El Mala mit einer Flanke.
66'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman.
62'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Schwäbe.
62'
Ball pariert. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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60'
Foul von Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen).
60'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Ball abgeblockt. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke.
60'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Schwäbe.
60'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Equi Fernández.
57'
Joël Schmied (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte.
56'
Foul von Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen).
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56'
Mikey Moore (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Vorbeigeschossen. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Maza.
54'
Ball pariert. Borna Sosa (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
53'
Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen).
53'
Saïd El Mala (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Marius Bülter (1. FC Köln).
52'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte.
52'
Linton Maina (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte.
50'
Foul von Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen).
50'
Borna Sosa (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Mikey Moore (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte.
46'
Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Mikey Moore (1. FC Köln).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Vorbeigeschossen. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Ecke.
42'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
41'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
40'
Tom Krauss (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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40'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Tom Krauss (1. FC Köln).
37'
Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Paul Okon-Engstler (1. FC Köln).
36'
Vorbeigeschossen. Marius Bülter (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
36'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Jarell Quansah.
34'
Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte.
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33'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
33'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ball pariert. Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
27'
Foul von Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen).
27'
Saïd El Mala (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
24'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Vorbeigeschossen. Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
22'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Mikey Moore (1. FC Köln).
22'
Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Saïd El Mala (1. FC Köln).
20'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sebastian Sebulonsen.
20'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Foul von Paul Okon-Engstler (1. FC Köln).
19'
Ball pariert. Borna Sosa (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Sebastian Sebulonsen mit einer Flanke.
10'
Vorbeigeschossen. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Paul Okon-Engstler.
10'
Ball abgeblockt. Linton Maina (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
10'
Ball pariert. Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marius Bülter mit einer Flanke.
9'
Foul von Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen).
9'
Borna Sosa (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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7'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen ist 0:1. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss oben links.
6'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Paul Okon-Engstler (1. FC Köln).
5'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Joël Schmied (1. FC Köln).
4'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Schwäbe.
4'
Ball pariert. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten.
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4'
Ball pariert. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
4'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Schwäbe.
4'
Ball pariert. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Maza.
2'
Ball abgeblockt. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jahmai Simpson-Pusey mit einem langen Ball.
1'
Foul von Mikey Moore (1. FC Köln).
1'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Ball pariert. Linton Maina (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.