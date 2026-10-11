Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ist 2:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ist 2:1.
96'
Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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96'
Foul von Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach).
96'
Imad Rondic (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Vorbeigeschossen. Luca Waldschmidt (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Tom Krauss nach einem Konter.
95'
Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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95'
Foul von Imad Rondic (1. FC Köln).
92'
Wechsel 1. FC Köln. Luca Waldschmidt kommt für Linton Maina.
92'
Vorbeigeschossen. Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Philipp Sander nach einer Ecke.
92'
Ball abgeblockt. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Philipp Sander.
91'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Marius Bülter.
91'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Borna Sosa.
90'
Ball abgeblockt. Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
88'
Ball abgeblockt. Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wael Mohya.
85'
Wechsel 1. FC Köln. Imad Rondic kommt für Mikey Moore.
84'
Jan Thielmann (1. FC Köln) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach).
84'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
83'
Ball pariert. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Shuto Machino.
82'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Diks.
81'
Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Mikey Moore (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
81'
Ball pariert. Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Wael Mohya.
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80'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Fabio Chiarodia kommt für Jan Leszczynski.
80'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Fritz Fleck kommt für Daiki Hashioka.
79'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Wechsel 1. FC Köln. Joël Schmied kommt für Luka Lochoshvili.
78'
Wechsel 1. FC Köln. Jan Thielmann kommt für Saïd El Mala.
76'
Das Spiel ist unterbrochen (1. FC Köln).
74'
Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Foul von Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).
73'
Ball pariert. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Zento Uno.
72'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jahmai Simpson-Pusey mit einem langen Ball nach einem Konter.
72'
Abseits 1. FC Köln. Tom Krauss spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Saïd El Mala im Abseits.
71'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Das Spiel ist unterbrochen (1. FC Köln).
70'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach).
68'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Zento Uno kommt für Florian Neuhaus.
67'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ist 2:1. Saïd El Mala (1. FC Köln) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Linton Maina nach einem Konter.
64'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Wael Mohya kommt für Robin Hack.
64'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Shuto Machino kommt für Isac Lidberg.
62'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Hugo Bolin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robin Hack im Abseits.
61'
Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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61'
Foul von Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach).
60'
Foul von Marius Bülter (1. FC Köln).
60'
Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Borna Sosa (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach).
59'
Ball pariert. Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
59'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Daiki Hashioka.
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58'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Daiki Hashioka.
57'
Ball abgeblockt. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
55'
Vorbeigeschossen. Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jahmai Simpson-Pusey nach einer Ecke.
55'
Vorbeigeschossen. Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Borna Sosa mit einer Flanke nach einer Ecke.
55'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Ullrich.
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54'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Daiki Hashioka.
54'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
53'
Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Robin Hack (Borussia Mönchengladbach).
52'
Foul von Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln).
52'
Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Linton Maina nach einer Ecke.
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52'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Daiki Hashioka.
50'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Marius Bülter.
50'
Ball pariert. Linton Maina (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mikey Moore.
45'
Wechsel 1. FC Köln. Tom Krauss kommt für Ellyes Skhiri aufgrund einer Verletzung.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ist 1:1.
49'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ellyes Skhiri (1. FC Köln).
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Linton Maina (1. FC Köln).
45'
Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ball pariert. Borna Sosa (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
44'
Mikey Moore (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach).
43'
Ball abgeblockt. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joe Scally.
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42'
Ball pariert. Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Borna Sosa mit einer Flanke.
42'
Ball pariert. Linton Maina (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Saïd El Mala.
39'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ist 1:1. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts.
38'
Ball pariert. Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Daiki Hashioka.
36'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Sebulonsen.
35'
Foul von Ísak Jóhannesson (1. FC Köln).
35'
Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Vorbeigeschossen. Isac Lidberg (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Hugo Bolin mit einer Flanke.
33'
Vorbeigeschossen. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
33'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
31'
Vorbeigeschossen. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ísak Jóhannesson.
30'
Ball abgeblockt. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Neuhaus.
27'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Daiki Hashioka (Borussia Mönchengladbach).
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26'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ist 1:0. Ísak Jóhannesson (1. FC Köln) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links nach einer Standardsituation.
24'
Jan Leszczynski (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Jan Leszczynski (Borussia Mönchengladbach).
18'
Mikey Moore (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach).
16'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Borna Sosa mit einem langen Ball.
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15'
Ellyes Skhiri (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Isac Lidberg (Borussia Mönchengladbach).
15'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ísak Jóhannesson.
14'
Das Spiel läuft wieder.
14'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jan Leszczynski (Borussia Mönchengladbach).
13'
Marius Bülter (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Foul von Marius Bülter (1. FC Köln).
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13'
Jan Leszczynski (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ball abgeblockt. Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ellyes Skhiri mit einem langen Ball.
11'
Luka Lochoshvili (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Isac Lidberg (Borussia Mönchengladbach).
9'
Foul von Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach).
9'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Schwäbe.
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8'
Ball pariert. Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
7'
Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Luka Lochoshvili (1. FC Köln).
6'
Vorbeigeschossen. Luka Lochoshvili (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Linton Maina mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
5'
Gefährliches Spiel von Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach).
5'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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2'
Ball pariert. Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Robin Hack.
1'
Foul von Luka Lochoshvili (1. FC Köln).
1'
Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.