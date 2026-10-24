Zwei Schalker prallten am Samstag zusammen. IMAGO/Team 2

Tore fielen in der ersten Halbzeit zwischen Köln und Schalke nicht, dennoch mussten acht Minuten nachgespielt werden. Der Grund dafür: ein heftiger Zusammenprall zwischen zwei Schalkern. Nach einem leichten Schubser vom Kölner Supertalent El Mala prallten Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi mit ihren Köpfen zusammen. Der Reporter sprach von einem «Blut-Schocker». Beide Spieler mussten in der 43. Minute ausgewechselt werden. Gosens wurde gar ins Spital transportiert. Die Partie bot in den zweiten 45 Minuten nicht viele Höhepunkte. So gab es wenig überraschend ein Remis.

Gleich zwei rote Karten gab es im Duell zwischen Fabian Rieder bei Augsburg und Mauro Lustrinelli bei Union Berlin. Rieder, der seine Farben als Captain führte, bereitete zwar in der 71. Minute das 1:0 von Massengo vor, doch nur drei Minuten später kassierte man den Ausgleich. Für Lustrinelli und seine Berliner war es das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage.

Cédric Itten sitzt nur auf der Bank – kein Wunder, wenn Konkurrent Füllkrug nach Belieben trifft. Gegen Mainz und Urs Fischer war er zweimal vom Penaltypunkt erfolgreich und führt die Torjägerliste an. Das Spiel in Mainz war ein Spektakel. Die Gastgeber liefen immer einem Rückstand hinterher, das kostete Kraft. Itten kam dann noch in der 81. Minute aufs Feld und half, die knappe Führung zu verteidigen.

Nach zwei Treffern durfte Miro Muheim in der Startelf ran. Nicht auf seiner angestammten Aussenverteidigerposition, sondern im zentralen Mittelfeld. Doch auch er konnte den offensivschwachen Hamburgern kein Leben einhauchen. Keinen einzigen Schuss brachte man auf den Kasten der Paderborner. Das Problem: Der HSV kassierte in der 88. Minute noch das 0:1. Ausgerechnet der vom HSV ausgeliehene Rayan Philippe schoss den Treffer. Er wurde erst in der 70. Minute eingewechselt.

Muheim durfte von Beginn an ran. Swen Pförtner/dpa

Zehn Tore kassierte RB Leipzig in den vergangenen Spielen gegen Real Madrid und Bayern München. Aufsteiger Elversberg kam in der heimischen Arena in Leipzig also genau recht. Leipzig siegte klar und blieb einmal mehr bei einem Heimspiel ohne Gegentor.