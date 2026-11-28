Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV 07 Elversberg ist 5:0.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV 07 Elversberg ist 5:0.
91'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Joël Schmied.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Borna Sosa (1. FC Köln).
89'
Wechsel SV 07 Elversberg. Raif Adam kommt für Lasse Günther.
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88'
Ball abgeblockt. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Vorbeigeschossen. Paul Okon-Engstler (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Borna Sosa mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Poreba.
82'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Cole Campbell.
80'
Abseits 1. FC Köln. Paul Okon-Engstler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Borna Sosa im Abseits.
78'
Ball abgeblockt. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lasse Günther mit einer Flanke.
78'
Wechsel 1. FC Köln. Luka Lochoshvili kommt für Tom Krauss.
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78'
Wechsel 1. FC Köln. Reigan Heskey kommt für Saïd El Mala.
77'
Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Joël Schmied (1. FC Köln).
75'
Vorbeigeschossen. Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luca Sirch.
73'
Wechsel 1. FC Köln. Ragnar Ache kommt für Marius Bülter.
73'
Wechsel 1. FC Köln. Jan Thielmann kommt für Sebastian Sebulonsen.
71'
Vorbeigeschossen. David Mokwa (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
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71'
Ball pariert. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lasse Günther.
69'
Wechsel SV 07 Elversberg. Frederik Schmahl kommt für Francis Onyeka.
69'
Wechsel SV 07 Elversberg. Luca Sirch kommt für Felix Keidel.
68'
Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) sieht eine Gelbe Karte.
68'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV 07 Elversberg ist 5:0. Saïd El Mala (1. FC Köln) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Joël Schmied nach einem Konter.
67'
Ball pariert. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Amara Condé.
66'
Ball abgeblockt. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lasse Günther.
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66'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marius Bülter mit einem langen Ball nach einem Konter.
65'
Wechsel 1. FC Köln. Ísak Jóhannesson kommt für Mikey Moore.
64'
Linton Maina (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte.
63'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV 07 Elversberg ist 4:0. Marius Bülter (1. FC Köln) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts nach einem Konter.
62'
Vorbeigeschossen. Linton Maina (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Saïd El Mala.
61'
Ball abgeblockt. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikey Moore.
60'
Wechsel SV 07 Elversberg. Cole Campbell kommt für Maurice Krattenmacher.
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60'
Wechsel SV 07 Elversberg. Amara Condé kommt für Jan Gyamerah.
59'
Vorbeigeschossen. Jan Gyamerah (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
59'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Tom Krauss.
59'
Ball abgeblockt. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Keidel mit einer Flanke.
58'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
58'
Ball abgeblockt. David Mokwa (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Keidel.
57'
Vorbeigeschossen. Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Felix Keidel mit einer Flanke nach einer Ecke.
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57'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Tom Krauss.
55'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Borna Sosa.
55'
Ball abgeblockt. Felix Keidel (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Foul von Tom Krauss (1. FC Köln).
54'
Felix Keidel (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg).
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51'
Ball abgeblockt. Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maurice Krattenmacher.
51'
Ball pariert. Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
50'
Vorbeigeschossen. Linton Maina (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Borna Sosa.
50'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV 07 Elversberg ist 3:0.
47'
Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg).
46'
Ball pariert. Felix Keidel (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Joël Schmied (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Linton Maina mit einer Flanke nach einer Ecke.
44'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Jan Gyamerah.
44'
Ball abgeblockt. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tom Krauss mit einem langen Ball.
43'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg).
43'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
41'
Vorbeigeschossen. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
41'
Ball pariert. Lasse Günther (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Francis Onyeka.
39'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV 07 Elversberg ist 3:0. Marius Bülter (1. FC Köln) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Borna Sosa mit einer Flanke.
39'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Felix Keidel (SV 07 Elversberg).
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38'
Tom Krauss (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von David Mokwa (SV 07 Elversberg).
37'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Sebulonsen.
37'
Ball abgeblockt. Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Vorbeigeschossen. David Mokwa (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Felix Keidel mit einer Flanke nach einer Ecke.
37'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
34'
Ball abgeblockt. Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Mokwa.
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33'
Foul von Linton Maina (1. FC Köln).
33'
Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Marius Bülter.
31'
Ball pariert. Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mikey Moore.
30'
Mikey Moore (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Jan Gyamerah (SV 07 Elversberg).
28'
Abseits 1. FC Köln. Tom Krauss spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marius Bülter im Abseits.
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27'
Ball abgeblockt. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marius Bülter.
25'
Tom Krauss (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von David Mokwa (SV 07 Elversberg).
24'
Vorbeigeschossen. David Mokwa (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Lukas Petkov.
23'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
22'
Borna Sosa (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Lukas Petkov (SV 07 Elversberg).
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20'
Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Francis Onyeka (SV 07 Elversberg).
20'
Vorbeigeschossen. Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
19'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Poreba.
19'
Ball abgeblockt. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Linton Maina mit einem langen Ball.
18'
Foul von Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln).
18'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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16'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV 07 Elversberg ist 2:0. Saïd El Mala (1. FC Köln) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Mikey Moore.
11'
Ball pariert. Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Francis Onyeka.
10'
Ball abgeblockt. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marius Bülter.
8'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV 07 Elversberg ist 1:0. Marius Bülter (1. FC Köln) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Borna Sosa mit einer Flanke.
7'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Jan Gyamerah.
7'
Ball abgeblockt. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Saïd El Mala.
3'
Vorbeigeschossen. David Mokwa (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Felix Keidel mit einer Flanke nach einer Ecke.
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2'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Sebulonsen.
2'
Ball abgeblockt. Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Francis Onyeka.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FC Köln und SV 07 Elversberg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.