Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV Werder Bremen ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV Werder Bremen ist 1:1.
94'
Foul von Dariusz Stalmach (SV Werder Bremen).
Werbung
94'
Ellyes Skhiri (1. FC Köln) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Paul Okon-Engstler (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Mitchell Weiser (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Paul Okon-Engstler (1. FC Köln).
Werbung
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel 1. FC Köln. Paul Okon-Engstler kommt für Tom Krauss.
90'
Vorbeigeschossen. Ragnar Ache (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ellyes Skhiri nach einer Ecke.
89'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Marco Friedl.
89'
Ball abgeblockt. Ragnar Ache (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
87'
Vorbeigeschossen. Marco Grüll (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
86'
Gideon Mensah (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
86'
Chuki (SV Werder Bremen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Gideon Mensah (1. FC Köln).
85'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Karl Hein.
85'
Ball pariert. Marius Bülter (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Saïd El Mala mit dem Kopf.
84'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Paul Erevbenagie.
83'
Wechsel SV Werder Bremen. Paul Erevbenagie kommt für Eren Dinkçi.
83'
Wechsel SV Werder Bremen. Mitchell Weiser kommt für Youri Regeer aufgrund einer Verletzung.
Werbung
81'
Wechsel SV Werder Bremen. Cedric Itten kommt für Niclas Füllkrug.
81'
Wechsel SV Werder Bremen. Mick Schmetgens kommt für Arthur.
80'
Foul von Youri Regeer (SV Werder Bremen).
80'
Tom Krauss (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Marco Friedl (SV Werder Bremen).
79'
Ragnar Ache (1. FC Köln) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Marco Grüll (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
78'
Foul von Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln).
74'
Wechsel 1. FC Köln. Saïd El Mala kommt für Mikey Moore.
73'
Ball abgeblockt. Marius Bülter (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Ball pariert. Ísak Jóhannesson (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
72'
Olivier Deman (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Olivier Deman (SV Werder Bremen).
72'
Mikey Moore (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
70'
Wechsel SV Werder Bremen. Dariusz Stalmach kommt für Ludovit Reis.
69'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV Werder Bremen ist 1:1. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte nach einer Ecke.
69'
Ball abgeblockt. Amos Pieper (SV Werder Bremen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chuki mit einer Flanke.
69'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
69'
Ball abgeblockt. Marco Grüll (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niclas Füllkrug.
65'
Wechsel 1. FC Köln. Sebastian Sebulonsen kommt für Alessio Castro-Montes.
65'
Wechsel 1. FC Köln. Ísak Jóhannesson kommt für Linton Maina.
Werbung
64'
Wechsel 1. FC Köln. Ragnar Ache kommt für Thijs Dallinga.
64'
Ball abgeblockt. Gideon Mensah (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Karl Hein.
63'
Ball pariert. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Tom Krauss.
62'
Ball pariert. Olivier Deman (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
58'
Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) trifft die Latte mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Niclas Füllkrug mit dem Kopf.
57'
Ball abgeblockt. Thijs Dallinga (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marius Bülter.
Werbung
56'
Foul von Marco Grüll (SV Werder Bremen).
56'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Olivier Deman (SV Werder Bremen).
56'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Arthur (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Marius Bülter (1. FC Köln).
53'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Tom Krauss.
Werbung
53'
Ball pariert. Chuki (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Youri Regeer.
49'
Ball pariert. Olivier Deman (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marco Grüll mit einem langen Ball.
47'
Chuki (SV Werder Bremen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Ellyes Skhiri (1. FC Köln).
46'
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Luka Lochoshvili (1. FC Köln).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV Werder Bremen ist 1:0.
Werbung
46'
Vorbeigeschossen. Chuki (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
46'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Vorbeigeschossen. Marco Friedl (SV Werder Bremen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chuki mit einer Flanke nach einer Ecke.
42'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Luka Lochoshvili.
37'
Foul von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
37'
Luka Lochoshvili (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
37'
Vorbeigeschossen. Amos Pieper (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Youri Regeer.
35'
Marco Grüll (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Alessio Castro-Montes (1. FC Köln).
33'
Foul von Tom Krauss (1. FC Köln).
33'
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Ludovit Reis.
28'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Marco Friedl.
Werbung
28'
Foul von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
28'
Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Arthur (SV Werder Bremen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Marius Bülter (1. FC Köln).
25'
Vorbeigeschossen. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alessio Castro-Montes.
22'
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
22'
Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
19'
Vorbeigeschossen. Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Marco Grüll.
19'
Ball abgeblockt. Chuki (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Luka Lochoshvili.
18'
Arthur (SV Werder Bremen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Gideon Mensah (1. FC Köln).
17'
Foul von Marco Grüll (SV Werder Bremen).
17'
Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
15'
Abseits SV Werder Bremen. Marco Grüll spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niclas Füllkrug im Abseits.
14'
Vorbeigeschossen. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
13'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Karl Hein.
13'
Ball pariert. Tom Krauss (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Linton Maina.
13'
Foul von Thijs Dallinga (1. FC Köln).
13'
Marco Friedl (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und SV Werder Bremen ist 1:0. Linton Maina (1. FC Köln) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Ellyes Skhiri.
Werbung
8'
Ball abgeblockt. Ellyes Skhiri (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Karl Hein.
8'
Elfmeter pariert! Thijs Dallinga (1. FC Köln) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
6'
Youri Regeer verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
6'
Ball abgeblockt. Thijs Dallinga (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ellyes Skhiri.
4'
Foul von Marco Friedl (SV Werder Bremen).
4'
Thijs Dallinga (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
4'
Ball pariert. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arthur mit einer Flanke.
1'
Abseits 1. FC Köln. Gideon Mensah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thijs Dallinga im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FC Köln und SV Werder Bremen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.