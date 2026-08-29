Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und TSG Hoffenheim ist 3:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und TSG Hoffenheim ist 3:2.
95'
Vorbeigeschossen. Max Moerstedt (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bambasé Conté mit einer Flanke nach einer Ecke.
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94'
Max Moerstedt (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte.
94'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Thijs Dallinga.
94'
Ball abgeblockt. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bambasé Conté.
94'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Joël Schmied.
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93'
Wechsel 1. FC Köln. Joël Schmied kommt für Alessio Castro-Montes.
92'
Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Ellyes Skhiri (1. FC Köln).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Wouter Burger (TSG Hoffenheim).
90'
Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Wechsel 1. FC Köln. Marius Bülter kommt für Tom Krauss.
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87'
Wechsel TSG Hoffenheim. Mats Rots kommt für Albian Hajdari.
87'
Wechsel TSG Hoffenheim. Andrej Kramaric kommt für Adam Daghim.
87'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thijs Dallinga (1. FC Köln).
86'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
86'
Thijs Dallinga (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Vorbeigeschossen. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal.
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85'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luka Lochoshvili (1. FC Köln).
83'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
83'
Luka Lochoshvili (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und TSG Hoffenheim ist 3:2. Thijs Dallinga (1. FC Köln) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einer Ecke.
81'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Baumann.
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81'
Ball pariert. Tom Krauss (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ísak Jóhannesson.
80'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
80'
Jan Thielmann (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Alessio Castro-Montes.
78'
Foul von Nathan De Cat (TSG Hoffenheim).
78'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Ball abgeblockt. Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathan De Cat.
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72'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und TSG Hoffenheim ist 2:2. Thijs Dallinga (1. FC Köln) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Linton Maina mit einer Flanke.
71'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
71'
Tom Krauss (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel TSG Hoffenheim. Nathan De Cat kommt für Patrick Wimmer.
70'
Vorbeigeschossen. Thijs Dallinga (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alessio Castro-Montes mit einer Flanke nach einer Ecke.
70'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Baumann.
69'
Vorbeigeschossen. Luka Lochoshvili (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ísak Jóhannesson mit einer Flanke nach einer Ecke.
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69'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Leon Avdullahu.
67'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und TSG Hoffenheim ist 1:2. Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einer Flanke nach einer Ecke.
66'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
65'
Wechsel 1. FC Köln. Thijs Dallinga kommt für Ragnar Ache.
65'
Wechsel 1. FC Köln. Ellyes Skhiri kommt für Paul Okon-Engstler.
65'
Wechsel 1. FC Köln. Linton Maina kommt für Saïd El Mala aufgrund einer Verletzung.
64'
Vorbeigeschossen. Luka Lochoshvili (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alessio Castro-Montes mit einer Flanke nach einer Ecke.
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63'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Baumann.
63'
Ball pariert. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ragnar Ache mit dem Kopf.
61'
Ball abgeblockt. Jan Thielmann (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ísak Jóhannesson.
59'
Ball pariert. Max Moerstedt (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Patrick Wimmer.
57'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Jan Thielmann.
57'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Schwäbe.
57'
Elfmeter pariert! Max Moerstedt (TSG Hoffenheim) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, rechts unten gehalten.
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55'
Elfmeter für TSG Hoffenheim. Bambasé Conté wurde im Strafraum gefoult.
55'
Jahmai Simpson-Pusey verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
55'
Ball abgeblockt. Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Wechsel TSG Hoffenheim. Max Moerstedt kommt für Adam Hlozek.
53'
Wechsel TSG Hoffenheim. Robin Hranác kommt für Bernardo.
53'
Vorbeigeschossen. Paul Okon-Engstler (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einem Konter.
51'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und TSG Hoffenheim ist 1:1. Saïd El Mala (1. FC Köln) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
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50'
Ball abgeblockt. Ísak Jóhannesson (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Paul Okon-Engstler.
47'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einer Flanke.
47'
Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Paul Okon-Engstler (1. FC Köln).
46'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
46'
Saïd El Mala (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Köln und TSG Hoffenheim ist 0:1.
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47'
Vorbeigeschossen. Gideon Mensah (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
46'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Albian Hajdari.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Albian Hajdari (TSG Hoffenheim).
45'
Ragnar Ache (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Paul Okon-Engstler (1. FC Köln).
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40'
Ball pariert. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
37'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
37'
Gideon Mensah (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Albian Hajdari (TSG Hoffenheim).
34'
Ragnar Ache (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jan Thielmann.
31'
Foul von Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim).
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31'
Gideon Mensah (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Albian Hajdari (TSG Hoffenheim).
29'
Ragnar Ache (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Köln und TSG Hoffenheim ist 0:1. Adam Daghim (TSG Hoffenheim) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Bambasé Conté nach einer Standardsituation.
25'
Adam Daghim (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Tom Krauss (1. FC Köln).
24'
Vorbeigeschossen. Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
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24'
Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Tom Krauss (1. FC Köln).
22'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Adam Daghim.
21'
Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Gideon Mensah (1. FC Köln).
20'
Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Gideon Mensah (1. FC Köln).
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19'
Foul von Saïd El Mala (1. FC Köln).
19'
Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball abgeblockt. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Ragnar Ache (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim).
15'
Vorbeigeschossen. Albian Hajdari (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal.
13'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
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13'
Tom Krauss (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Ragnar Ache.
11'
Ball abgeblockt. Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Foul von Alessio Castro-Montes (1. FC Köln).
9'
Adam Daghim (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Vorbeigeschossen. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Adam Hlozek.
7'
Foul von Luka Lochoshvili (1. FC Köln).
Werbung
7'
Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball abgeblockt. Tom Krauss (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ragnar Ache.
7'
Vorbeigeschossen. Ragnar Ache (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
6'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
5'
Ball abgeblockt. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ragnar Ache mit dem Kopf.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FC Köln und TSG Hoffenheim.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.