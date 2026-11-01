Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und 1. FC Köln ist 1:1.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und 1. FC Köln ist 1:1.
92'
Vorbeigeschossen. Tom Krauss (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
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92'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Friedrich.
92'
Ball abgeblockt. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Ball pariert. Joël Schmied (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jahmai Simpson-Pusey.
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85'
Foul von Malek El Mala (1. FC Köln).
85'
Zeno Van den Bosch (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Friedrich.
85'
Ball abgeblockt. Marius Bülter (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alessio Castro-Montes.
84'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Emmanuel Latte Lath kommt für Michel Aebischer.
79'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und 1. FC Köln ist 1:1. Malek El Mala (1. FC Köln) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Alessio Castro-Montes nach einer Ecke.
79'
Vorbeigeschossen. Alessio Castro-Montes (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Saïd El Mala mit einer Flanke nach einer Ecke.
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79'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Friedrich.
79'
Ball abgeblockt. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alessio Castro-Montes mit einer Flanke.
77'
Derrick Köhn (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Derrick Köhn (1. FC Union Berlin).
76'
Aljoscha Kemlein (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Malek El Mala (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Foul von Aljoscha Kemlein (1. FC Union Berlin).
75'
Foul von Mikey Moore (1. FC Köln).
75'
Zeno Van den Bosch (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Christopher Trimmel kommt für Janik Haberer.
74'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Woo-yeong Jeong kommt für Livan Burcu.
73'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
73'
Ball abgeblockt. Joël Schmied (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Borna Sosa mit einer Flanke.
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72'
Wechsel 1. FC Köln. Malek El Mala kommt für Linton Maina.
72'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Janik Haberer.
69'
Linton Maina (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Linton Maina (1. FC Köln).
69'
Frederik Rønnow (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Vorbeigeschossen. Alessio Castro-Montes (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
63'
Ball abgeblockt. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Borna Sosa.
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61'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Oliver Burke kommt für Tim Skarke.
61'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Aljoscha Kemlein kommt für Kastriot Imeri.
61'
Wechsel 1. FC Köln. Mikey Moore kommt für Ísak Jóhannesson.
61'
Wechsel 1. FC Köln. Alessio Castro-Montes kommt für Sebastian Sebulonsen.
60'
Handspiel von Ísak Jóhannesson (1. FC Köln).
57'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Linton Maina.
54'
Kastriot Imeri (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte.
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53'
Paul Okon-Engstler (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte.
53'
Paul Okon-Engstler (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Kastriot Imeri (1. FC Union Berlin).
52'
Joël Schmied (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Livan Burcu (1. FC Union Berlin).
51'
Foul von Marius Bülter (1. FC Köln).
51'
Rani Khedira (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Tom Krauss (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von András Schäfer (1. FC Union Berlin).
48'
Saïd El Mala (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Zeno Van den Bosch (1. FC Union Berlin).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und 1. FC Köln ist 1:0.
47'
Vorbeigeschossen. Janik Haberer (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
46'
Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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46'
Foul von Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln).
46'
Janik Haberer (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Vorbeigeschossen. Michel Aebischer (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
42'
Ball pariert. Livan Burcu (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Michel Aebischer.
40'
Foul von Joël Schmied (1. FC Köln).
40'
Livan Burcu (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Vorbeigeschossen. Marius Bülter (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Borna Sosa mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
39'
Das Spiel läuft wieder.
37'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Saïd El Mala (1. FC Köln).
37'
Zeno Van den Bosch (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Saïd El Mala (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Zeno Van den Bosch (1. FC Union Berlin).
36'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Friedrich.
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35'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Das Spiel ist unterbrochen (1. FC Köln).
35'
Ball abgeblockt. Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Linton Maina.
33'
Foul von Ísak Jóhannesson (1. FC Köln).
33'
Janik Haberer (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Abseits 1. FC Köln. Paul Okon-Engstler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Linton Maina im Abseits.
27'
Abseits 1. FC Union Berlin. Derrick Köhn spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Livan Burcu im Abseits.
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27'
Foul von Borna Sosa (1. FC Köln).
27'
Tim Skarke (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Saïd El Mala (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Zeno Van den Bosch (1. FC Union Berlin).
24'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Zeno Van den Bosch (1. FC Union Berlin).
20'
Foul von Joël Schmied (1. FC Köln).
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20'
Tim Skarke (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Marvin Friedrich (1. FC Union Berlin).
15'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Abseits 1. FC Köln. Marius Bülter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Saïd El Mala im Abseits.
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und 1. FC Köln ist 1:0. Janik Haberer (1. FC Union Berlin) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Tim Skarke.
9'
Vorbeigeschossen. Kastriot Imeri (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
9'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Linton Maina.
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7'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Derrick Köhn.
6'
Handspiel von Livan Burcu (1. FC Union Berlin).
2'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Tom Krauss.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FC Union Berlin und 1. FC Köln.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.