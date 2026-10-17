Nati-Stars glänzen: Muheim erzielt wieder Traum-Siegtor – Rieder trifft, BVB torlos

Der BVB mit Gregor Kobel im Tor wollte gegen Union Berlin die Tabellenspitze (zumindest vorübergehend) zurückerobern. Es war das erwartet zähe Spiel gegen Mauro Lustrinellis Elf aus Berlin-Köpenick. Die erste Hälfte blieb torlos, dafür zweikampftechnisch hochintensiv. Borussia Dortmund setzte Union im zweiten Durchgang immer wieder stark unter Druck, konnte aber nur selten gefährlich werden. Damit blieb es beim torlosen Remis im Stadion an der Alten Försterei.

Borussia Dortmund kam gegen Union Berlin nicht über ein torloses Remis hinaus. IMAGO/Matthias Koch

Zwei grosse Traditionsvereine trafen im Hamburger Volksparkstadion aufeinander. Der VfB Stuttgart war beim HSV zu Gast. Die Norddeutschen verloren die ersten drei Ligaspiele in dieser Saison, konnten zuletzt aber zwei Siege in Folge einfahren. Mit Miro Muheim in der Startelf sollte der dritte «Dreier» in Serie geholt werden. Grosse Highlights boten weder der HSV noch der VfB lange Zeit. Die erste Hälfte gehörte klar den Gästen aus dem Süden, nach der Pause wurden auch die Hamburger mutiger – es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Miro Muheim avancierte beim HSV erneut zum Matchwinner. IMAGO/Eibner

88. Minute, Vorhang auf für Miro Muheim. Der Zürcher kam rund 25 Meter vor dem Kasten an den Ball, zog ab und versenkte die Kugel mit ordentlich Wumms im Netz – Traumtor! Zum zweiten Mal in Folge gelang Muheim damit der Siegtreffer. Schon am letzten Spieltag gegen Hoffenheim schoss er in der 94. Minute das entscheidende 3:2 für den HSV.

Die Bremer verloren von den ersten fünf Ligaspielen nur die Auftaktpartie. Diese Serie wollte man gegen Aufsteiger Paderborn nun ausbauen. Die Mission gestaltete sich aber nicht ganz einfach. Die Gäste gingen in der 18. Minute durch Stefano Marino in Führung. Zuvor liess der SVW gleich zwei Topchancen liegen – bitter. Bremen wurde für fahrlässiges Abwehrverhalten in der 30. Minute gleich wieder bestraft. Steffen Tigges stellte auf 2:0 für Paderborn.

Niclas Füllkrug sorgte mit einem Doppelpack für den nächsten Bremer Punktgewinn. IMAGO/Eibner

Nach der Pause machte Bremen seine Sache deutlich besser. Niclas Füllkrug sorgte mit zwei Toren innert sechs Minuten für den Ausgleich. Es spielte nur noch Werder, Paderborn verteidigte mit Mann und Maus. Bremen gelang kein weiteres Tor, es blieb beim 2:2.

Die Aufsteiger aus Gelsenkirchen haben bisher in der Bundesliga noch nicht richtig in den Tritt gefunden. Nur einmal ging Schalke in fünf Spielen als Sieger vom Platz. Auch gegen Urs Fischers Mainz 05 hatte Königsblau mit Adrian Gantenbein in der Startelf Mühe. Philip Tietz schoss Mainz nach 24 Minuten in Führung. Erst in der Schlussphase konnte Schalke das Spieldiktat übernehmen und sich einige Torchancen kreieren; Mainz versuchte, die drei Punkte über die Zeit zu retten. Dies gelang, Urs Fischer nahm alle drei Punkte mit nach Mainz.

Schalke zog gegen Mainz den Kürzeren. IMAGO/Nico Herbertz

Nati-Star Fabian Rieder stand beim FC Augsburg einmal mehr in der Startelf. Die Partie gegen den Aufsteiger in Elversberg begann für Rieder und Co. aber alles andere als wunschgemäss. Nach nur vier Minuten durfte Lukas Petkov nach einem Handspiel vom Punkt antreten. Den Elfmeter verschoss er zwar, den Nachschuss versenkte er aber dann doch noch im Netz. Augsburg war geschockt – Elversberg nutzte das aus. Wenige Augenblicke später erhöhte Lasse Günther nach einem Konter auf 2:0. Nach nicht einmal einer halben Stunde schossen die Elversberger durch Maximilian Rohr den dritten Treffer.

Fabian Rieder traf für Augsburg gegen Elversberg, verlor die Partie jedoch. IMAGO/Fussball-News Saarland

Der FC Augsburg wähnte sich komplett im falschen Film. Nach minutenlangem VAR-Check in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde den Gästen ein Hands-Penalty zugesprochen. Auftritt Fabian Rieder: Der Schweizer trat an und verwandelte souverän zum 1:3 aus seiner Sicht. In Hälfte zwei liessen die Highlights etwas auf sich warten. Dann die 75. Minute, erneut Penalty für Augsburg. Dieses Mal trat Michael Gregoritsch an. Auch der Österreicher traf vom Punkt – Anschlusstor! In der 89. Minute erhöhte Elversberg mit Frederik Schmahl auf 4:2 – doch damit nicht genug. Augsburg kam durch Kömür noch einmal ran. Es war der Schlusspunkt in einer vogelwilden Partie.