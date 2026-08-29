Bundesliga: Lustrinelli-Debüt endet mit Drama – Sensation von Dorf-Club

Union Berlin – Eintracht Frankfurt

Das erste Bundesliga-Spiel für Ex-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli. Mit Nati-Spieler Michel Aebischer in der Startelf gingen die Berliner früh in Führung, Frankfurt drehte innerhalb einer Minute aber das Spiel. Ein Hauptgrund dafür war ein Riesen-Bock von Union.

Direkt nach dem Anspiel verstolperte Leopold Querfeld als letzter Abwehrspieler die Kugel und Younes Ebnoutalib war auf und davon und traf. Alles sah nach einer Union-Niederlage aus, doch zuerst machte Querfeld durch sein Tor zum 2:3 seinen Fehler wieder gut, in der Nachspielzeit traf Union dann noch zum 3:3. So konnte Lustrinelli zumindest ein Remis bejubeln.

Mauro Lustrinelli erlebte am Samstag sein Trainerdebüt in der Bundesliga. Julius Frick/dpa

Und: Bald kann Lustrinelli bei Union Berlin nebst Aebischer auf einen weiteren Schweizer zählen. Wie der «Blick» weiss, wechselt der derzeit verletzte Kastriot Imeri von den Young Boys zu Union Berlin. Der Bundesligist zahlt für Imeri, der letzte Saison an Thun verliehen war, rund drei Millionen Franken.

Elversberg – Bayer Leverkusen

Die «Reise zum Mars», wie Vincent Wagner das Bundesliga-Abenteuer bezeichnet, tritt die SV Elversberg mit grosser Neugier und Zuversicht an. «Für uns ist die Bundesliga so weit weg in gewissen Momenten. Und trotzdem: Wenn du weggehst von der Infrastruktur und vom Geld und dich nur um das Fussballspielen kümmerst, können wir witzigerweise irgendwie schon mithalten», sagte der Trainer des Aufsteigers vor dem Auftakt gegen Bayer Leverkusen.

Die SV Elversberg überraschte gegen Bayer Leverkusen. Getty Images

Und tatsächlich: Der 59. Verein, der es jemals in die Bundesliga geschafft hat – und zugleich der kleinste –, zeigte gegen Bayer Leverkusen eine Top-Leistung. Nach neun Minuten führten die krassen Aussenseiter mit 2:0. Nie ging ein Aufsteiger schneller mit zwei Toren in Führung! Am Ende gewann der Dorf-Club (die Gemeinde Spiesen-Elversberg zählt 13’000 Einwohner) mit 3:2. Eine faustdicke Überraschung! Die Millionentruppe aus Leverkusen wachte zu spät auf.

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach

Trotz Einzug in die Champions League wechselte RB Leipzig Ende der letzten Saison den Trainer. Neu an der Seitenlinie seit Sommer steht Ex-Bayern-Star Martin Demichelis, der gleich jubeln durfte.

Moritz Nicolas zeigte eine sehr gute Leistung, Gladbach verlor dennoch. Jan Woitas/dpa

Gegen Gladbach hatte Leipzig zwar anfangs Mühe, nach dem Tor von Ridle Baku war das Spiel aber eigentlich praktisch entschieden. Am Ende siegten die Ostdeutschen mit 3:0. Dass Gladbach nicht höher verlor, lag vor allem am starken Goalie Moritz Nicolas.

Mainz – Paderborn

Urs Fischer übernahm während der letzten Saison Mainz. Der Bundesliga-Club zeigte in der Folge eine gute Saison und hatte mit dem Abstieg überhaupt nichts mehr zu tun. An diese Leistungen wollte Fischer mit seinen Mainzern nun anknüpfen.

Getty Images

Zum Bundesliga-Auftakt gab es nun gegen Aufsteiger Paderborn jedoch mit dem 0:0 eine leichte Enttäuschung. Der Aufsteiger hatte keine Probleme, sich in der Bundesliga zu akklimatisieren, und hielt gut mit den Nullfünfern mit. Silvan Widmer wurde bei Mainz in der Schlussphase eingewechselt.

Köln – Hoffenheim

Es war wohl die Nachricht des Sommers beim 1. FC Köln: Said El Mala bleibt den Geissböcken treu. Für die Kölner sicherlich ein Trumpf im Kampf um den Klassenerhalt. Doch El Mala allein wird den FC nicht in der Bundesliga halten können. Das wurde jüngst beim knappen 2:1-Erfolg im DFB-Pokal beim Drittligisten Würzburger Kickers deutlich – und auch im Spiel gegen die TSG Hoffenheim.

Denn: Supertalent El Mala hatte lange Mühe, traf aber in der 2. Hälfte immerhin zum 1:1. In der 57. Minute hatte Hoffenheim durch Max Moerstedt dann vom Punkt aus die Chance auf die erneute Führung, doch Köln-Goalie Marvin Schwäbe hielt. In der Folge gab es eine muntere Partie, die Köln mit 3:2 gewann.

Wie geht es mit Alessandro Vogt weiter? IMAGO/DeFodi Images

Alessandro Vogt, der Schweizer Stürmer, der erst diesen Sommer vom FC St. Gallen nach Hoffenheim wechselte, steht derweil bereits wieder vor dem Abgang. So soll Vogt laut Sky mehrere Anfragen aus dem Ausland erhalten haben, während rund die Hälfte der 2. Bundesliga ebenfalls an dem 21-jährigen Stürmer interessiert sein soll. Die Vereine prüfen ein Leihgeschäft.