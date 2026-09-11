Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und FC Schalke 04 ist 1:3.
104'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und FC Schalke 04 ist 1:3.
103'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und FC Schalke 04 ist 1:3. Max Wöber (FC Schalke 04) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Hwang Hee-Chan nach einem Konter.
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100'
Abseits 1. FC Union Berlin. Josip Juranovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Felix Uduokhai im Abseits.
100'
Tim Skarke (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
100'
Foul von Junior Dina Ebimbe (FC Schalke 04).
99'
Loris Karius (FC Schalke 04) sieht eine Gelbe Karte.
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99'
Foul von Rani Khedira (1. FC Union Berlin).
99'
Edin Dzeko (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
98'
Ball pariert. Tim Skarke (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
96'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und FC Schalke 04 ist 1:2. Tim Skarke (1. FC Union Berlin) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Tom Rothe mit dem Kopf.
94'
Wechsel FC Schalke 04. Janik Bachmann kommt für Adil Aouchiche.
93'
Foul von Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin).
93'
Nikola Katic (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Timo Becker.
92'
Handspiel von Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04).
91'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Robert Skov kommt für Woo-yeong Jeong.
91'
Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Edin Dzeko (FC Schalke 04).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 12 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Woo-yeong Jeong (1. FC Union Berlin).
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90'
Max Wöber (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Satoshi Tanaka.
87'
Marin Ljubicic (1. FC Union Berlin) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,.
85'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Janik Haberer kommt für Michel Aebischer.
83'
Ball abgeblockt. Josip Juranovic (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Ball abgeblockt. Michel Aebischer (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tim Skarke.
82'
Vorbeigeschossen. Woo-yeong Jeong (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Michel Aebischer.
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81'
Vorbeigeschossen. Woo-yeong Jeong (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Josip Juranovic.
80'
Ball pariert. Tim Skarke (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tom Rothe.
80'
Wechsel FC Schalke 04. Hwang Hee-Chan kommt für Junior Adamu.
80'
Wechsel FC Schalke 04. Edin Dzeko kommt für Kenan Karaman.
80'
Wechsel FC Schalke 04. Max Wöber kommt für Robin Gosens.
79'
Vorbeigeschossen. Robin Gosens (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Junior Dina Ebimbe.
79'
Vorbeigeschossen. Junior Dina Ebimbe (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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79'
Ball pariert. Junior Adamu (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adil Aouchiche.
78'
Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Foul von Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin).
78'
Adil Aouchiche (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ball abgeblockt. Michel Aebischer (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leopold Querfeld.
77'
Ball pariert. Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
76'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Tim Skarke kommt für Emmanuel Latte Lath.
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76'
Vorbeigeschossen. Woo-yeong Jeong (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
75'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Timo Becker.
75'
Ball pariert. Tom Rothe (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
74'
Marin Ljubicic (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte.
73'
Foul von Marin Ljubicic (1. FC Union Berlin).
73'
Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Handspiel von Emmanuel Latte Lath (1. FC Union Berlin).
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72'
Abseits 1. FC Union Berlin. Tom Rothe spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marin Ljubicic im Abseits.
71'
Handspiel von Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04).
69'
Rani Khedira (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Junior Adamu (FC Schalke 04).
68'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Das Spiel ist unterbrochen (1. FC Union Berlin).
57'
Foul von Marin Ljubicic (1. FC Union Berlin).
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57'
Loris Karius (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Woo-yeong Jeong (1. FC Union Berlin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Robin Gosens (FC Schalke 04).
55'
Vorbeigeschossen. Tom Rothe (1. FC Union Berlin) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Woo-yeong Jeong mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
55'
Rani Khedira (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Junior Adamu (FC Schalke 04).
54'
Ball pariert. András Schäfer (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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54'
Ball abgeblockt. Woo-yeong Jeong (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von András Schäfer.
52'
Ball pariert. Marin Ljubicic (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Josip Juranovic mit einem langen Ball.
51'
Abseits FC Schalke 04. Soufiane El-Faouzi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Junior Adamu im Abseits.
51'
Ball pariert. Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
46'
VAR Entscheidung: Tor 1. FC Union Berlin 0-2 FC Schalke 04 (Adil Aouchiche).
46'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und FC Schalke 04 ist 0:2. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, oben rechts. Vorbereitet von Junior Adamu.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
45'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Marin Ljubicic kommt für Livan Burcu.
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45'
Wechsel 1. FC Union Berlin. András Schäfer kommt für Aljoscha Kemlein.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und FC Schalke 04 ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Junior Adamu.
45'
Aljoscha Kemlein (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Foul von Aljoscha Kemlein (1. FC Union Berlin).
44'
Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Ball pariert. Josip Juranovic (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Aljoscha Kemlein.
36'
Abseits FC Schalke 04. Satoshi Tanaka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kenan Karaman im Abseits.
35'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Rønnow.
35'
Ball pariert. Junior Adamu (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
34'
Vorbeigeschossen. Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei.
34'
Vorbeigeschossen. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nikola Katic.
33'
Ball abgeblockt. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kenan Karaman.
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30'
Woo-yeong Jeong (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Adil Aouchiche (FC Schalke 04).
29'
Abseits 1. FC Union Berlin. Aljoscha Kemlein spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tom Rothe im Abseits.
28'
Ball pariert. Emmanuel Latte Lath (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rani Khedira mit dem Kopf.
27'
Livan Burcu (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Satoshi Tanaka (FC Schalke 04).
25'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und FC Schalke 04 ist 0:1. Robin Gosens (FC Schalke 04) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel unten rechts.
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21'
Wechsel FC Schalke 04. Junior Dina Ebimbe kommt für Dejan Ljubicic aufgrund einer Verletzung.
20'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Rønnow.
20'
Ball pariert. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Kenan Karaman.
18'
Vorbeigeschossen. Kenan Karaman (FC Schalke 04) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adil Aouchiche mit einer Flanke nach einer Ecke.
18'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Felix Uduokhai.
18'
Ball abgeblockt. Junior Adamu (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kenan Karaman mit dem Kopf.
18'
Das Spiel läuft wieder.
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17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dejan Ljubicic (FC Schalke 04).
16'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Tom Rothe.
16'
Ball abgeblockt. Dejan Ljubicic (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kenan Karaman.
15'
Ball abgeblockt. Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josip Juranovic mit einer Flanke.
14'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Satoshi Tanaka.
14'
Ball abgeblockt. Woo-yeong Jeong (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
10'
Vorbeigeschossen. Kenan Karaman (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Robin Gosens.
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9'
Ball abgeblockt. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Foul von Emmanuel Latte Lath (1. FC Union Berlin).
8'
Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Tom Rothe.
6'
Foul von Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin).
6'
Kenan Karaman (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Abseits FC Schalke 04. Adil Aouchiche spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kenan Karaman im Abseits.
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3'
Foul von Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin).
3'
Junior Adamu (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball abgeblockt. Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Uduokhai.
1'
Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Junior Adamu (FC Schalke 04).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FC Union Berlin und FC Schalke 04.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.