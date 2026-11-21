Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und RB Leipzig ist 1:5.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und RB Leipzig ist 1:5.
93'
Vorbeigeschossen. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Rocco Reitz.
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92'
Ball pariert. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tidiam Gomis.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
1 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und RB Leipzig ist 1:5. Ridle Baku (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Tidiam Gomis mit einem Steilpass.
87'
Vorbeigeschossen. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Ecke.
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86'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Zeno Van den Bosch.
86'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rocco Reitz.
86'
Rocco Reitz (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Linus Güther (1. FC Union Berlin).
84'
Ball pariert. Linus Güther (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Derrick Köhn.
83'
Foul von Nicolas Seiwald (RB Leipzig).
83'
Linus Güther (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Rønnow.
81'
Ball pariert. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrija Maksimovic.
80'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrija Maksimovic.
79'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Aljoscha Kemlein.
79'
Ball abgeblockt. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Linus Güther kommt für Michel Aebischer.
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78'
Andrija Maksimovic (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Derrick Köhn (1. FC Union Berlin).
76'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und RB Leipzig ist 1:4. Rocco Reitz (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel oben links. Vorbereitet von David Raum mit einem Steilpass.
75'
Vorbeigeschossen. Tim Skarke (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mekhi Gray mit dem Kopf.
75'
Vorbeigeschossen. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
75'
Wechsel RB Leipzig. Andrija Maksimovic kommt für Brajan Gruda.
74'
Abseits 1. FC Union Berlin. Marvin Friedrich spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tim Skarke im Abseits.
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73'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
73'
Mekhi Gray (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Tim Skarke kommt für Oliver Burke.
73'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Aljoscha Kemlein kommt für András Schäfer.
72'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und RB Leipzig ist 1:3. Brajan Gruda (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
70'
Wechsel RB Leipzig. Tidiam Gomis kommt für Rômulo.
70'
Wechsel RB Leipzig. Rocco Reitz kommt für Neil El Aynaoui.
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69'
Vorbeigeschossen. Michel Aebischer (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
69'
Ball pariert. Oliver Burke (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Michel Aebischer.
68'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
68'
Ball pariert. Rani Khedira (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von András Schäfer.
67'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen (RB Leipzig).
65'
Vorbeigeschossen. Rômulo (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Antonio Nusa nach einem Konter.
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63'
Handspiel von Rani Khedira (1. FC Union Berlin).
62'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
62'
Derrick Köhn (1. FC Union Berlin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Jeong Woo-Yeong kommt für Kastriot Imeri.
61'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Mekhi Gray kommt für Andrej Ilic.
61'
Wechsel RB Leipzig. Christopher Nkunku kommt für Christoph Baumgartner.
61'
Wechsel RB Leipzig. Nicolas Seiwald kommt für Ezechiel Banzuzi.
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59'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
59'
Ball pariert. Andrej Ilic (1. FC Union Berlin) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kastriot Imeri.
59'
Ball pariert. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
57'
Foul von Castello Lukeba (RB Leipzig).
57'
Andrej Ilic (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ball pariert. Andrej Ilic (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Oliver Burke.
54'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von David Raum.
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53'
Ball abgeblockt. András Schäfer (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michel Aebischer.
52'
Vorbeigeschossen. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von David Raum nach einer Ecke.
51'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Zeno Van den Bosch.
50'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und RB Leipzig ist 1:2. Rômulo (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Brajan Gruda nach einer Ecke.
50'
Vorbeigeschossen. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
49'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von András Schäfer.
49'
Ball abgeblockt. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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49'
Vorbeigeschossen. Christoph Baumgartner (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ezechiel Banzuzi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und RB Leipzig ist 1:1.
49'
Ball abgeblockt. Rani Khedira (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Vorbeigeschossen. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Brajan Gruda nach einem Konter.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Brajan Gruda.
44'
Christoph Baumgartner (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Rani Khedira (1. FC Union Berlin).
43'
Vorbeigeschossen. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Brajan Gruda.
43'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von András Schäfer (1. FC Union Berlin).
41'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und RB Leipzig ist 1:1. Michel Aebischer (1. FC Union Berlin) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
40'
Foul von Neil El Aynaoui (RB Leipzig).
40'
András Schäfer (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Handspiel von Antonio Nusa (RB Leipzig).
39'
Vorbeigeschossen. Rômulo (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
38'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Friedrich.
34'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Rani Khedira (1. FC Union Berlin).
32'
Foul von Christoph Baumgartner (RB Leipzig).
32'
András Schäfer (1. FC Union Berlin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Ball pariert. Andrej Ilic (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oliver Burke mit dem Kopf.
29'
Vorbeigeschossen. Christoph Baumgartner (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei.
28'
Ball abgeblockt. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rômulo.
27'
Willi Orbán (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Rani Khedira (1. FC Union Berlin).
27'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Rani Khedira (1. FC Union Berlin).
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25'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Zeno Van den Bosch.
25'
Ball abgeblockt. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ridle Baku mit einer Flanke.
23'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
23'
Derrick Köhn (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Rønnow.
22'
Ball pariert. Rômulo (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Antonio Nusa.
20'
Vorbeigeschossen. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Antonio Nusa.
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18'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FC Union Berlin und RB Leipzig ist 0:1. Antonio Nusa (RB Leipzig) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss oben links.
17'
Zeno Van den Bosch (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
VAR Entscheidung: Elfmeter RB Leipzig.
16'
Das Spiel läuft wieder.
15'
Das Spiel ist unterbrochen (RB Leipzig). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
15'
Elfmeter für RB Leipzig. Christoph Baumgartner wurde im Strafraum gefoult.
15'
Zeno Van den Bosch verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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15'
Ball abgeblockt. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rômulo.
13'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
13'
Janik Haberer (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Abseits 1. FC Union Berlin. Marvin Friedrich spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oliver Burke im Abseits.
10'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
10'
Ball abgeblockt. Oliver Burke (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrej Ilic.
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9'
András Schäfer (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
9'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von András Schäfer (1. FC Union Berlin).
7'
Foul von Rômulo (RB Leipzig).
7'
Marvin Friedrich (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Vorbeigeschossen. Kastriot Imeri (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei.
5'
Brajan Gruda (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte.
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5'
Brajan Gruda (RB Leipzig).
5'
(1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Vorbeigeschossen. Christoph Baumgartner (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einem Konter.
5'
Ball pariert. Rômulo (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ridle Baku.
3'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
3'
András Schäfer (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Abseits RB Leipzig. Neil El Aynaoui spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rômulo im Abseits.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FC Union Berlin und RB Leipzig.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.