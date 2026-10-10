Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung András Schäfer (1. FC Union Berlin).
23'
Abseits SV 07 Elversberg. Nicolas Kristof spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noel Futkeu im Abseits.
21'
Tim Skarke (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte.
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21'
Foul von Tim Skarke (1. FC Union Berlin).
21'
Felix Keidel (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Kastriot Imeri (1. FC Union Berlin).
18'
Luca Sirch (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Ball pariert. Tim Skarke (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Janik Haberer.
13'
Abseits 1. FC Union Berlin. Felix Uduokhai spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Woo-yeong Jeong im Abseits.
12'
Abseits SV 07 Elversberg. Noel Futkeu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tom Zimmerschied im Abseits.
10'
Ball pariert. Tim Skarke (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
8'
Foul von Zeno Van den Bosch (1. FC Union Berlin).
8'
Noel Futkeu (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Janik Haberer (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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6'
Foul von Janik Haberer (1. FC Union Berlin).
6'
Tom Zimmerschied (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Kastriot Imeri (1. FC Union Berlin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Luca Sirch (SV 07 Elversberg).
4'
Foul von Tom Rothe (1. FC Union Berlin).
4'
Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Janik Haberer (1. FC Union Berlin).
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3'
Tom Zimmerschied (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Woo-yeong Jeong (1. FC Union Berlin).
3'
Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Woo-yeong Jeong mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Poreba.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FC Union Berlin und SV 07 Elversberg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.