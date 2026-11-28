Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Union Berlin ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Union Berlin ist 2:1.
93'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
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93'
András Schäfer (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Marin Ljubicic kommt für Janik Haberer.
92'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Union Berlin ist 2:1. Anthony Caci (1. FSV Mainz 05) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Nadiem Amiri.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Aljoscha Kemlein (1. FC Union Berlin).
88'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Rønnow.
88'
Ball pariert. Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Phillip Tietz.
86'
Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von András Schäfer (1. FC Union Berlin).
85'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Union Berlin ist 1:1. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Nadiem Amiri nach einer Standardsituation.
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84'
Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Janik Haberer (1. FC Union Berlin).
83'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Mekhi Gray kommt für Andrej Ilic.
83'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Tim Skarke kommt für Jeong Woo-Yeong.
82'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Anthony Caci spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Phillip Tietz im Abseits.
82'
Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von András Schäfer (1. FC Union Berlin).
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81'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Danny da Costa.
80'
Ball pariert. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
78'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Paul Nebel kommt für Silvan Widmer.
78'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Lee Jae-Sung kommt für Ransford Königsdörffer.
78'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Rønnow.
78'
Ball pariert. Benedict Hollerbach (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Phillip Tietz mit dem Kopf.
77'
Vorbeigeschossen. Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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77'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Leopold Querfeld.
77'
Ball abgeblockt. Benedict Hollerbach (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anthony Caci mit einer Flanke.
76'
Foul von Andrej Ilic (1. FC Union Berlin).
76'
Danny da Costa (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Aljoscha Kemlein kommt für Kastriot Imeri.
76'
Wechsel 1. FC Union Berlin. Christopher Trimmel kommt für Oliver Burke.
75'
Handspiel von Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05).
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75'
Ball pariert. Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nadiem Amiri.
74'
Foul von Jeong Woo-Yeong (1. FC Union Berlin).
74'
Benedict Hollerbach (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
68'
Vorbeigeschossen. Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Benedict Hollerbach.
68'
Vorbeigeschossen. Benedict Hollerbach (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
66'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Benedict Hollerbach kommt für Sheraldo Becker.
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66'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Phillip Tietz kommt für Eric Martel.
65'
Frederik Rønnow (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte.
65'
Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05).
64'
Foul von András Schäfer (1. FC Union Berlin).
64'
Eric Martel (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von András Schäfer (1. FC Union Berlin).
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62'
Robin Zentner (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Michel Aebischer (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05).
59'
Vorbeigeschossen. András Schäfer (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andrej Ilic.
56'
Foul von Derrick Köhn (1. FC Union Berlin).
56'
Anthony Caci (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Andrej Ilic (1. FC Union Berlin).
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55'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Michel Aebischer (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05).
50'
Ball pariert. Jeong Woo-Yeong (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kastriot Imeri.
48'
Janik Haberer (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05).
46'
Vorbeigeschossen. Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Union Berlin ist 0:1.
47'
Vorbeigeschossen. Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kastriot Imeri mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Danny da Costa kommt für Kacper Potulski aufgrund einer Verletzung.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05).
46'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Kaishu Sano.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte.
45'
(1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05).
45'
Ball abgeblockt. Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44'
András Schäfer (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Eric Martel (1. FSV Mainz 05).
43'
Vorbeigeschossen. Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Kastriot Imeri mit einer Flanke nach einer Ecke.
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42'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Kaishu Sano.
42'
Ball abgeblockt. Derrick Köhn (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Janik Haberer.
40'
Ball abgeblockt. András Schäfer (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Anthony Caci (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Jeong Woo-Yeong (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Anthony Caci (1. FSV Mainz 05).
37'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Union Berlin ist 0:1. Janik Haberer (1. FC Union Berlin) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten rechts. Vorbereitet von Kastriot Imeri mit einer Flanke nach einer Ecke.
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36'
Ecke 1. FC Union Berlin. Die Ecke wurde verursacht von Robin Zentner.
36'
Ball pariert. Kastriot Imeri (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Derrick Köhn mit einem langen Ball.
35'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von András Schäfer.
35'
Ball abgeblockt. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kaishu Sano.
26'
Foul von Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05).
26'
Marvin Friedrich (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Abseits 1. FC Union Berlin. Derrick Köhn spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrej Ilic im Abseits.
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19'
Ball abgeblockt. Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eric Martel.
17'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Michel Aebischer.
17'
Ball abgeblockt. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin).
15'
Vorbeigeschossen. Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oliver Burke mit dem Kopf.
7'
Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
7'
Foul von Andrej Ilic (1. FC Union Berlin).
6'
Ball pariert. Derrick Köhn (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von András Schäfer.
5'
Vorbeigeschossen. Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Leopold Querfeld.
3'
Abseits 1. FC Union Berlin. Kastriot Imeri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oliver Burke im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Union Berlin.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.