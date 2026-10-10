Vorbeigeschossen. Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte,.
22'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
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20'
Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
19'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Edmond Tapsoba.
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19'
Ball abgeblockt. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
18'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Anthony Caci (1. FSV Mainz 05).
14'
Ball pariert. Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleix García.
13'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Stefan Posch (1. FSV Mainz 05).
11'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Moussa Diaby nach einem Konter.
9'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und Bayer 04 Leverkusen ist 0:2. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Aleix García.
5'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und Bayer 04 Leverkusen ist 0:1. Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte unter die Latte.
4'
Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Eric Martel (1. FSV Mainz 05).
3'
Foul von Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen).
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3'
Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ball pariert. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sheraldo Becker mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FSV Mainz 05 und Bayer 04 Leverkusen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.