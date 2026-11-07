Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und FC Bayern München ist 1:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und FC Bayern München ist 1:2.
94'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Fabio Gruber spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Phillip Tietz im Abseits.
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92'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und FC Bayern München ist 1:2. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Benedict Hollerbach mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Paul Nebel.
88'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Robin Zentner.
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88'
Ball pariert. Nathaniel Brown (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Michael Olise.
87'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Sacha Boey.
86'
Dayot Upamecano (FC Bayern München) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Nathaniel Brown mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
86'
Wechsel FC Bayern München. Sacha Boey kommt für Joshua Kimmich.
86'
Wechsel FC Bayern München. Hiroki Ito kommt für Konrad Laimer.
85'
Harry Kane (FC Bayern München) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05).
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85'
Ball abgeblockt. Alphonso Davies (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Olise mit einem langen Ball.
84'
Foul von Harry Kane (FC Bayern München).
84'
Robin Zentner (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Kacper Potulski.
82'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Eric Martel kommt für Anthony Caci.
82'
Vorbeigeschossen. Nathaniel Brown (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Aleksandar Pavlovic.
79'
Vorbeigeschossen. Benedict Hollerbach (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
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79'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Tah.
78'
Vorbeigeschossen. Joshua Kimmich (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Michael Olise.
77'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
76'
Konrad Laimer (FC Bayern München) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Foul von Konrad Laimer (FC Bayern München).
75'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Joshua Kimmich (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
73'
Vorbeigeschossen. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alphonso Davies nach einem Konter.
72'
Abseits FC Bayern München. Tom Bischof spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alphonso Davies im Abseits.
71'
Konrad Laimer (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05).
70'
Vorbeigeschossen. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rael Nakuzola.
69'
Ball pariert. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Harry Kane.
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69'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Rael Nakuzola kommt für Silvan Widmer.
68'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Benedict Hollerbach kommt für Sheraldo Becker.
68'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einem Konter.
68'
Ball abgeblockt. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
67'
Wechsel FC Bayern München. Alphonso Davies kommt für Josip Stanisic.
67'
Wechsel FC Bayern München. Tom Bischof kommt für Lennart Karl.
67'
Joshua Kimmich (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
66'
Foul von Konrad Laimer (FC Bayern München).
66'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Paul Nebel kommt für Lee Jae-Sung.
63'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Phillip Tietz kommt für Ransford Königsdörffer.
63'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Joshua Kimmich mit einem Steilpass.
63'
Ball abgeblockt. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Konrad Laimer.
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61'
Konrad Laimer (FC Bayern München) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05).
61'
Ball pariert. Joshua Kimmich (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Michael Olise.
59'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Harry Kane.
59'
Ball abgeblockt. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sheraldo Becker.
58'
Vorbeigeschossen. Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Silvan Widmer.
57'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und FC Bayern München ist 0:2. Lennart Karl (FC Bayern München) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Harry Kane.
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56'
Ball abgeblockt. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Konrad Laimer mit einem Steilpass.
56'
Vorbeigeschossen. Lennart Karl (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Konrad Laimer mit einer Flanke.
53'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Nadiem Amiri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sheraldo Becker im Abseits.
48'
Vorbeigeschossen. Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sheraldo Becker mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und FC Bayern München ist 0:1.
51'
Vorbeigeschossen. Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Anthony Caci mit einer Flanke.
50'
Vorbeigeschossen. Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sheraldo Becker mit einer Flanke.
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50'
Ball abgeblockt. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anthony Caci.
48'
Vorbeigeschossen. Josip Stanisic (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Harry Kane.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Wechsel FC Bayern München. Jonas Urbig kommt für Manuel Neuer aufgrund einer Verletzung.
44'
VAR Entscheidung: Kein Tor 1. FSV Mainz 05 0-1 FC Bayern München.
44'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Manuel Neuer (FC Bayern München).
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40'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
40'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Nadiem Amiri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lee Jae-Sung im Abseits.
39'
Foul von Michael Olise (FC Bayern München).
39'
Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ball abgeblockt. Lennart Karl (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Olise.
37'
Ball pariert. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lennart Karl mit einem Steilpass.
36'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joshua Kimmich.
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35'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Fabio Gruber.
33'
Konrad Laimer (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05).
32'
Foul von Dayot Upamecano (FC Bayern München).
32'
Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Dayot Upamecano.
22'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Caci.
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22'
Ball abgeblockt. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Konrad Laimer.
20'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Dayot Upamecano.
20'
Vorbeigeschossen. Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke nach einer Ecke.
20'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Dayot Upamecano.
19'
Foul von Konrad Laimer (FC Bayern München).
19'
Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ball pariert. Dayot Upamecano (FC Bayern München) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Michael Olise mit einer Flanke.
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18'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Kacper Potulski.
17'
Ball pariert. Nathaniel Brown (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Michael Olise mit einer Flanke.
16'
Ball abgeblockt. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harry Kane.
14'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und FC Bayern München ist 0:1. Joshua Kimmich (FC Bayern München) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Harry Kane.
9'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Danny da Costa.
9'
Ball abgeblockt. Lennart Karl (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dayot Upamecano mit dem Kopf.
9'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Kacper Potulski.
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5'
Foul von Michael Olise (FC Bayern München).
5'
Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Joshua Kimmich (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05).
3'
Foul von Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05).
3'
Joshua Kimmich (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball abgeblockt. Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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2'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Tah.
1'
Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Dayot Upamecano (FC Bayern München).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FSV Mainz 05 und FC Bayern München.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.