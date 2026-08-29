Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und SC Paderborn 07 ist 0:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und SC Paderborn 07 ist 0:0.
93'
Vorbeigeschossen. Laurin Curda (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aber der Ball geht links vorbei.
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92'
Ball abgeblockt. Danny da Costa (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Phillip Tietz.
92'
Wechsel SC Paderborn 07. Clemens Lippmann kommt für Marvin Pieringer.
91'
Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Foul von Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05).
90'
Steffen Tigges (SC Paderborn 07) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Laurin Curda.
86'
Foul von Marvin Pieringer (SC Paderborn 07).
86'
Danny da Costa (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Silvan Widmer mit einer Flanke.
84'
Vorbeigeschossen. Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Danny da Costa mit einer Flanke.
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80'
Vorbeigeschossen. Steffen Tigges (SC Paderborn 07) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Raphael Obermair nach einer Standardsituation.
80'
Vorbeigeschossen. Steffen Tigges (SC Paderborn 07) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Raphael Obermair mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
80'
Ball abgeblockt. Raphael Obermair (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
80'
Das Spiel läuft wieder.
80'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Kacper Potulski kommt für Dominik Kohr aufgrund einer Verletzung.
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05).
77'
Laurin Curda (SC Paderborn 07) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05).
75'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Noll.
75'
Ball pariert. Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
75'
Wechsel SC Paderborn 07. Tom Baack kommt für Laurin Ulrich.
75'
Wechsel SC Paderborn 07. Jonah Sticker kommt für Mattes Hansen.
74'
Vorbeigeschossen. Danny da Costa (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke nach einer Ecke.
74'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Raphael Obermair.
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73'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Silvan Widmer kommt für Anthony Caci.
72'
Vorbeigeschossen. Danny da Costa (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kaishu Sano mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
72'
Ball abgeblockt. Danny da Costa (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einem langen Ball.
72'
Mattes Hansen (SC Paderborn 07) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Mattes Hansen (SC Paderborn 07).
72'
Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball pariert. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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70'
Robin Zentner (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Steffen Tigges (SC Paderborn 07).
68'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Ransford Königsdörffer kommt für Lee Jae-Sung.
68'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Otto Ruoppi kommt für Sheraldo Becker.
67'
Wechsel SC Paderborn 07. Steffen Tigges kommt für Stefano Marino.
66'
Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05).
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65'
Foul von Tjark Scheller (SC Paderborn 07).
65'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Tjark Scheller.
62'
Ball pariert. Anthony Caci (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
60'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Laurin Curda.
58'
Das Spiel läuft wieder.
58'
Das Spiel ist unterbrochen (SC Paderborn 07).
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58'
Foul von Santiago Castañeda (SC Paderborn 07).
58'
Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Anthony Caci (1. FSV Mainz 05).
54'
Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Mattes Hansen.
49'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Noll.
49'
Ball pariert. Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Anthony Caci.
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49'
Ball abgeblockt. Anthony Caci (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Vorbeigeschossen. Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
47'
Foul von Laurin Curda (SC Paderborn 07).
47'
Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Abseits SC Paderborn 07. Jano ter Horst spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stefano Marino im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und SC Paderborn 07 ist 0:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Vorbeigeschossen. Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Danny da Costa mit einer Flanke.
42'
Ball abgeblockt. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anthony Caci.
40'
Stefano Marino (SC Paderborn 07) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Danny da Costa (1. FSV Mainz 05).
39'
Vorbeigeschossen. Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lee Jae-Sung.
38'
Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Foul von Santiago Castañeda (SC Paderborn 07).
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38'
Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) trifft die Latte per Kopf links im Fünfmeterraum,. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke nach einer Ecke.
36'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Laurin Curda.
35'
Vorbeigeschossen. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Phillip Tietz.
33'
Foul von Jano ter Horst (SC Paderborn 07).
33'
Robin Zentner (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Kohr.
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31'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Fabio Gruber.
31'
Ball abgeblockt. Stefano Marino (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Laurin Curda mit einer Flanke.
30'
Vorbeigeschossen. Danny da Costa (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
30'
Vorbeigeschossen. Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
29'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Raphael Obermair.
28'
Handspiel von Marvin Pieringer (SC Paderborn 07).
28'
Ball abgeblockt. Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jano ter Horst mit einer Flanke.
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25'
Vorbeigeschossen. Laurin Curda (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Marvin Pieringer mit einer Flanke.
24'
Vorbeigeschossen. Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke.
22'
Jano ter Horst (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
22'
Vorbeigeschossen. Jano ter Horst (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gabriel Vidovic.
21'
Ball abgeblockt. Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stefano Marino.
18'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Kaishu Sano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Phillip Tietz im Abseits.
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17'
Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Marvin Pieringer (SC Paderborn 07).
12'
Foul von Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05).
12'
Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Laurin Curda (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Santiago Castañeda mit einem langen Ball.
8'
Das Spiel läuft wieder.
8'
Das Spiel ist unterbrochen (1. FSV Mainz 05).
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5'
Foul von Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05).
5'
Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ball abgeblockt. Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke.
4'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Laurin Curda.
2'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Tjark Scheller.
2'
Ball abgeblockt. Lee Jae-Sung (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FSV Mainz 05 und SC Paderborn 07.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.