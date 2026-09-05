Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und 1. FC Union Berlin ist 2:0. Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einer Flanke nach einer Ecke.