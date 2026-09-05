Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und 1. FC Union Berlin ist 2:0.
46'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Ibrahim Maza spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Patrik Schick im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin).
44'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
44'
Emmanuel Latte Lath (1. FC Union Berlin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Ball abgeblockt. Josip Juranovic (1. FC Union Berlin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michel Aebischer.
39'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Miguel Gutiérrez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahim Maza im Abseits.
39'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Marin Ljubicic (1. FC Union Berlin).
38'
Vorbeigeschossen. Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Patrik Schick.
38'
Ball abgeblockt. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Ball pariert. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten.
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37'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Rani Khedira.
37'
Ball abgeblockt. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez.
34'
Foul von Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen).
34'
Tom Rothe (1. FC Union Berlin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball abgeblockt. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Maza.
33'
Foul von Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
33'
Michel Aebischer (1. FC Union Berlin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Abseits 1. FC Union Berlin. Felix Uduokhai spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emmanuel Latte Lath im Abseits.
28'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und 1. FC Union Berlin ist 2:0. Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einer Flanke nach einer Ecke.
28'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) trifft die Latte per Kopf rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Ecke.
27'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Felix Uduokhai.
26'
Abseits 1. FC Union Berlin. Marin Ljubicic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emmanuel Latte Lath im Abseits.
22'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Livan Burcu.
21'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Aljoscha Kemlein.
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20'
Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Rani Khedira (1. FC Union Berlin).
19'
Abseits 1. FC Union Berlin. Aljoscha Kemlein spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marin Ljubicic im Abseits.
14'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Aleix García.
9'
Ball pariert. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
6'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Rønnow.
6'
Ball pariert. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Aleix García.
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4'
Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin).
1'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und 1. FC Union Berlin ist 1:0. Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez.
1'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und 1. FC Union Berlin.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.