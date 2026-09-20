Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig ist 2:0.
91'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte.
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91'
Benjamin Henrichs (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Lucas Vázquez kommt für Moussa Diaby.
88'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Neil El Aynaoui.
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88'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Maxime Estève.
87'
Vorbeigeschossen. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Tidiam Gomis.
86'
Ball pariert. Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jarell Quansah.
86'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
85'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
85'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jarell Quansah mit einem langen Ball.
84'
Vorbeigeschossen. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ibrahim Maza mit dem Kopf.
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84'
Wechsel RB Leipzig. Benjamin Henrichs kommt für Ridle Baku.
84'
Wechsel RB Leipzig. Samba Konaté kommt für Christopher Nkunku.
83'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
83'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Seiwald.
82'
Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
81'
Tidiam Gomis (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
79'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Christian Kofane kommt für Patrik Schick.
76'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Nicolas Seiwald (RB Leipzig).
76'
Foul von Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen).
76'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Maza.
75'
Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Neil El Aynaoui (RB Leipzig).
74'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Robert Andrich kommt für Equi Fernández.
71'
Foul von Neil El Aynaoui (RB Leipzig).
71'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolas Seiwald.
69'
Vorbeigeschossen. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Christopher Nkunku nach einem Konter.
67'
Wechsel RB Leipzig. Nicolas Seiwald kommt für Ezechiel Banzuzi.
67'
Wechsel RB Leipzig. Andrija Maksimovic kommt für Rômulo.
66'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Miguel Gutiérrez.
65'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
65'
Ball pariert. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Maza mit einem Steilpass.
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63'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Ezechiel Banzuzi.
63'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Ezechiel Banzuzi.
62'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
62'
Ball abgeblockt. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez.
61'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen).
57'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig ist 2:0. Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einem Konter.
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55'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Moussa Diaby.
55'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
55'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Aleix García.
51'
Ball pariert. Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Equi Fernández mit einem Steilpass.
50'
Vorbeigeschossen. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Maza.
48'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Foul von Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen).
48'
Maxime Estève (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen).
47'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Mark Flekken.
47'
Ball pariert. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Tidiam Gomis.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig ist 1:0.
48'
Vorbeigeschossen. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig ist 1:0. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einer Flanke.
43'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Moussa Diaby spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aleix García im Abseits.
42'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Neil El Aynaoui.
41'
Vorbeigeschossen. Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
41'
Ball pariert. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Afonso Moreira.
40'
Vorbeigeschossen. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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40'
Foul von Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen).
40'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Jarell Quansah.
38'
Ball abgeblockt. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
37'
Foul von Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
37'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Maza mit einem langen Ball.
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34'
VAR Entscheidung: Kein Tor Bayer 04 Leverkusen 0-0 RB Leipzig.
34'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Christopher Nkunku (RB Leipzig) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
34'
Abseits RB Leipzig. Tidiam Gomis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rômulo im Abseits.
32'
Ball abgeblockt. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
32'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Jarell Quansah.
31'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
31'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Vorbeigeschossen. Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Aleix García mit einem langen Ball.
28'
Vorbeigeschossen. Rômulo (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Antonio Nusa.
27'
Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
26'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Wechsel RB Leipzig. Tidiam Gomis kommt für Brajan Gruda aufgrund einer Verletzung.
25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Brajan Gruda (RB Leipzig).
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22'
Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
22'
Foul von Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen).
22'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen (Bayer 04 Leverkusen).
20'
Foul von Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen).
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20'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
18'
Vorbeigeschossen. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
17'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Facundo Medina.
17'
Foul von Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen).
17'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Antonio Nusa (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte.
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11'
Antonio Nusa (RB Leipzig) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
10'
Ball pariert. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Antonio Nusa.
8'
Ball pariert. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
8'
Foul von Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
8'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
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4'
Foul von Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen).
4'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.