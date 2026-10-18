Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Freiburg ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Freiburg ist 2:1.
93'
Vorbeigeschossen. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Matthias Ginter mit einer Flanke nach einem Konter.
Werbung
92'
Ball pariert. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einem langen Ball.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Patrick Osterhage (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
89'
Lukas Kübler (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
89'
Foul von Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen).
89'
Wechsel SC Freiburg. Vincenzo Grifo kommt für Derry Scherhant.
88'
Foul von Lucas Höler (SC Freiburg).
88'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Jonas Hofmann kommt für Ibrahim Maza.
84'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Mio Backhaus.
84'
Ball pariert. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Equi Fernández mit einem langen Ball.
Werbung
83'
Vorbeigeschossen. Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
81'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Jordy Makengo.
80'
Vorbeigeschossen. Cyriaque Irié (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matthias Ginter.
79'
Ball abgeblockt. Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Vorbeigeschossen. Cyriaque Irié (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Igor Matanovic.
77'
Wechsel SC Freiburg. Cyriaque Irié kommt für Niklas Beste.
77'
Wechsel SC Freiburg. Patrick Osterhage kommt für Yannik Engelhardt.
Werbung
76'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Freiburg ist 2:1. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ibrahim Maza.
74'
Vorbeigeschossen. Niklas Beste (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Igor Matanovic.
73'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Malik Tillman kommt für Moussa Diaby.
68'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
66'
Philipp Lienhart (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
Werbung
65'
Wechsel SC Freiburg. Lucas Höler kommt für Keisuke Goto.
64'
Wechsel SC Freiburg. Lukas Kübler kommt für Philipp Treu.
61'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen).
59'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Nathan Tella kommt für Afonso Moreira.
59'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
54'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Facundo Medina mit einem langen Ball.
Werbung
54'
Ball pariert. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Niklas Beste.
52'
Vorbeigeschossen. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Derry Scherhant mit einer Flanke nach einer Ecke.
51'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jarell Quansah.
50'
Vorbeigeschossen. Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Moussa Diaby nach einem Konter.
50'
Vorbeigeschossen. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Derry Scherhant mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Edmond Tapsoba.
47'
Ball abgeblockt. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Maza.
Werbung
46'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Freiburg ist 1:1.
50'
Vorbeigeschossen. Keisuke Goto (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jordy Makengo mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
43'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
43'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
40'
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
39'
Philipp Treu (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Philipp Treu (SC Freiburg).
39'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
Werbung
38'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Jordy Makengo.
35'
Foul von Keisuke Goto (SC Freiburg).
35'
Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Aleix García (Bayer 04 Leverkusen).
34'
Foul von Derry Scherhant (SC Freiburg).
34'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
31'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Treu.
30'
Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
29'
Vorbeigeschossen. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
28'
Foul von Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen).
28'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen).
Werbung
26'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
26'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
23'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Freiburg ist 1:1. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Patrik Schick.
18'
Foul von Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen).
Werbung
18'
Yannik Engelhardt (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Freiburg ist 0:1. Derry Scherhant (SC Freiburg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Philipp Treu.
13'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Edmond Tapsoba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahim Maza im Abseits.
9'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Facundo Medina.
7'
Das Spiel läuft wieder.
5'
Das Spiel ist unterbrochen (Bayer 04 Leverkusen).
5'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
2'
Das Spiel ist unterbrochen (Bayer 04 Leverkusen).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Freiburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.