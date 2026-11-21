Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Paderborn 07 ist 4:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Paderborn 07 ist 4:0.
94'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Loïc Badé.
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94'
Ball abgeblockt. Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Laurin Curda.
93'
Foul von Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen).
93'
Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jonas Hofmann.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Laurin Curda (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aber der Ball geht links vorbei.
89'
Vorbeigeschossen. Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
88'
Vorbeigeschossen. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einem langen Ball.
87'
Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Tjark Scheller (SC Paderborn 07).
85'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Tjark Scheller.
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84'
Vorbeigeschossen. Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Laurin Curda mit einer Flanke.
84'
Ball abgeblockt. Mattes Hansen (SC Paderborn 07) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tjark Scheller.
83'
Ball abgeblockt. Raphael Obermair (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mattes Hansen.
79'
Vorbeigeschossen. Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Moussa Diaby.
78'
Wechsel SC Paderborn 07. Marvin Pieringer kommt für Stefano Marino aufgrund einer Verletzung.
78'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Tim Oermann kommt für Edmond Tapsoba.
76'
Ball pariert. Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke.
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74'
Foul von Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen).
74'
Laurin Curda (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel SC Paderborn 07. Jonah Sticker kommt für Tom Baack.
67'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Jonas Hofmann kommt für Malik Tillman.
67'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Christian Kofane kommt für Patrik Schick.
67'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Santiago Castañeda (SC Paderborn 07).
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65'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Mattes Hansen.
64'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Laurin Curda.
63'
Ball pariert. Raphael Obermair (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Laurin Curda mit einer Flanke.
62'
Vorbeigeschossen. Deniz Zeitler (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Laurin Ulrich.
60'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Moussa Diaby kommt für Nathan Tella.
60'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Robert Andrich kommt für Equi Fernández.
59'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Paderborn 07 ist 4:0. Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Afonso Moreira.
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57'
Foul von Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen).
57'
Raphael Obermair (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Wechsel SC Paderborn 07. Laurin Ulrich kommt für Ruben Müller.
57'
Wechsel SC Paderborn 07. Deniz Zeitler kommt für Gabriel Vidovic.
56'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Jarell Quansah.
55'
Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte.
54'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte.
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54'
Foul von Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen).
54'
Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Stefano Marino (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Santiago Castañeda.
52'
Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Stefano Marino (SC Paderborn 07).
51'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Paderborn 07 ist 3:0. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Nathan Tella.
47'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Paderborn 07 ist 2:0. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Nathan Tella.
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45'
Wechsel SC Paderborn 07. Felix Götze kommt für Jano ter Horst.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Paderborn 07 ist 1:0.
46'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Aleix García mit einem Steilpass.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07).
43'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
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43'
Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Vorbeigeschossen. Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
35'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Stefano Marino (SC Paderborn 07).
33'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Edmond Tapsoba.
31'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Afonso Moreira mit einer Flanke.
29'
Foul von Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen).
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29'
Mattes Hansen (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Ruben Müller (SC Paderborn 07).
26'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Miguel Gutiérrez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nathan Tella im Abseits.
25'
Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Mattes Hansen (SC Paderborn 07).
24'
Foul von Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen).
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24'
Tjark Scheller (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen).
18'
Tjark Scheller (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen (Bayer 04 Leverkusen).
17'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Laurin Curda.
16'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Laurin Curda.
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14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Paderborn 07 ist 1:0. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Malik Tillman mit einem Steilpass.
13'
Vorbeigeschossen. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman.
12'
Handspiel von Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
8'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Laurin Curda.
8'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Noll.
8'
Vorbeigeschossen. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einer Flanke nach einer Ecke.
7'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Laurin Curda.
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7'
Ball pariert. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke.
6'
Ball pariert. Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Malik Tillman.
5'
Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07).
5'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Equi Fernández.
5'
Ball pariert. Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Malik Tillman.
2'
Ball pariert. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Afonso Moreira mit einer Flanke.
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2'
Vorbeigeschossen. Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Paderborn 07.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.