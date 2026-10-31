Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart ist 2:4.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart ist 2:4.
94'
Handspiel von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
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91'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
91'
Nikolas Nartey (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Vorbeigeschossen. Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Victor Boniface nach einem Konter.
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87'
Ball abgeblockt. Victor Boniface (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).
85'
Wechsel VfB Stuttgart. Ameen Al-Dakhil kommt für Jamie Leweling.
85'
Wechsel VfB Stuttgart. Dzenan Pejcinovic kommt für Bilal El Khannouss.
84'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Ramon Hendriks.
83'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Victor Boniface kommt für Aleix García.
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82'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Nikolas Nartey.
82'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Atakan Karazor.
79'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart ist 2:4. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einer Flanke.
79'
Ball abgeblockt. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleix García.
77'
Foul von Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen).
77'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen).
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76'
Nikolas Nartey (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Robert Andrich kommt für Equi Fernández.
75'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Malik Tillman kommt für Afonso Moreira.
72'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
72'
Wechsel VfB Stuttgart. Nikolas Nartey kommt für Deniz Undav.
70'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Equi Fernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Edmond Tapsoba im Abseits.
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69'
Ball abgeblockt. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonas Hofmann.
69'
Ball abgeblockt. Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Ball abgeblockt. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Maza.
69'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jonas Hofmann.
65'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart ist 1:4. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum oben rechts. Vorbereitet von Deniz Undav nach einem Konter.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
65'
Wechsel VfB Stuttgart. Finn Jeltsch kommt für Luca Jaquez.
65'
Wechsel VfB Stuttgart. Maximilian Mittelstädt kommt für Chris Führich.
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64'
Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).
64'
Ball abgeblockt. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonas Hofmann mit einer Flanke.
63'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Ramon Hendriks.
62'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Jonas Hofmann kommt für Lucas Vázquez.
61'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Grischa Prömel.
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61'
Ball abgeblockt. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Afonso Moreira.
59'
Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Deniz Undav (VfB Stuttgart).
58'
Vorbeigeschossen. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Facundo Medina.
58'
Atakan Karazor (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Atakan Karazor (VfB Stuttgart).
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57'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Ecke.
56'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Dennis Seimen.
56'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
55'
Ball pariert. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
55'
Ball abgeblockt. Atakan Karazor (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Facundo Medina.
54'
Ball abgeblockt. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Grischa Prömel.
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53'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
53'
Atakan Karazor (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart ist 1:3. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Chris Führich.
50'
Ball abgeblockt. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
50'
Ball abgeblockt. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Deniz Undav.
48'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Dennis Seimen.
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48'
Ball pariert. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart ist 1:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
45'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Ramon Hendriks (VfB Stuttgart).
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44'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Deniz Undav.
43'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einem langen Ball.
42'
Vorbeigeschossen. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez nach einer Standardsituation.
40'
Luca Jaquez (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte.
40'
Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte.
40'
Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte.
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38'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Deniz Undav (VfB Stuttgart).
37'
Ball pariert. Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Edmond Tapsoba mit dem Kopf.
36'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Ramon Hendriks.
34'
Vorbeigeschossen. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Patrik Schick.
34'
Ball abgeblockt. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chris Führich.
33'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, nach einer Ecke.
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33'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Atakan Karazor.
32'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Luca Jaquez (VfB Stuttgart).
31'
Vorbeigeschossen. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Equi Fernández nach einem Konter.
30'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Luca Jaquez (VfB Stuttgart).
28'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart ist 1:2. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Ecke.
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28'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Luca Jaquez.
26'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Jeff Chabot.
26'
Vorbeigeschossen. Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jarell Quansah.
24'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jarell Quansah mit einer Flanke.
24'
Ball pariert. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Deniz Undav mit einem langen Ball.
22'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart ist 0:2. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.
22'
Ball pariert. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jeff Chabot.
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22'
Vorbeigeschossen. Jeff Chabot (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chris Führich mit einer Flanke nach einer Ecke.
21'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Equi Fernández.
21'
Ball abgeblockt. Luca Jaquez (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chris Führich mit einer Flanke.
20'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Edmond Tapsoba.
17'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte.
17'
Foul von Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen).
17'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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14'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart ist 0:1. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
14'
Ball pariert. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Deniz Undav mit einem Steilpass.
11'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Atakan Karazor (VfB Stuttgart).
8'
Foul von Aleix García (Bayer 04 Leverkusen).
8'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Jeff Chabot.
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4'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Atakan Karazor (VfB Stuttgart).
3'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
2'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
2'
Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.