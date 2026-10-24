Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist 1:0.
92'
Wechsel Borussia Dortmund. Joane Gadou kommt für Julian Ryerson.
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91'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Love Arrhov (Eintracht Frankfurt).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).
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90'
Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt).
87'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Ayoube Amaimouni-Echghouyab kommt für Ritsu Doan.
86'
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
84'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Mario Götze kommt für Noël Aséko.
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84'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Love Arrhov kommt für Farès Chaïbi.
83'
Abseits Eintracht Frankfurt. Farès Chaïbi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robin Koch im Abseits.
83'
Foul von Julian Ryerson (Borussia Dortmund).
83'
Elias Baum (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Handspiel von Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt).
80'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist 1:0. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Jobe Bellingham.
79'
Wechsel Borussia Dortmund. Jobe Bellingham kommt für Felix Nmecha.
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77'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Ansgar Knauff kommt für Jonathan Burkardt.
77'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Can Uzun kommt für Younes Ebnoutalib.
75'
Vorbeigeschossen. Julian Ryerson (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Carney Chukwuemeka mit dem Kopf nach einer Ecke.
74'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Brassier.
72'
Ball abgeblockt. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carney Chukwuemeka.
70'
Vorbeigeschossen. Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Joey Veerman mit einer Flanke nach einer Ecke.
69'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Robin Koch.
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69'
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt).
69'
Ball pariert. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Carney Chukwuemeka.
68'
Wechsel Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka kommt für Marcel Sabitzer.
68'
Wechsel Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri kommt für Fábio Silva.
68'
Wechsel Borussia Dortmund. Maximilian Beier kommt für Daniel Svensson.
67'
Vorbeigeschossen. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Julian Ryerson mit einer Flanke nach einer Ecke.
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66'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Robin Koch.
66'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Nnamdi Collins.
65'
Fábio Silva (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Robin Koch (Eintracht Frankfurt).
64'
Ball abgeblockt. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ramy Bensebaini.
63'
Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Foul von Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt).
63'
Vorbeigeschossen. Elias Baum (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Noël Aséko.
61'
Abseits Eintracht Frankfurt. Lilian Brassier spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Farès Chaïbi im Abseits.
58'
Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt).
54'
Ball pariert. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ritsu Doan.
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53'
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) trifft die Latte per Kopf aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Joey Veerman mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Raphael Onyedika.
53'
Vorbeigeschossen. Joey Veerman (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
51'
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt).
50'
Abseits Borussia Dortmund. Waldemar Anton spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fábio Silva im Abseits.
47'
Das Spiel läuft wieder.
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47'
Das Spiel ist unterbrochen (Borussia Dortmund).
46'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Gregor Kobel.
46'
Ball pariert. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Elias Baum.
46'
Ball abgeblockt. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Noah Atubolu.
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45'
Ball pariert. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Julian Ryerson.
45'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Elias Baum.
39'
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt).
38'
Abseits Eintracht Frankfurt. Farès Chaïbi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robin Koch im Abseits.
37'
Foul von Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).
37'
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Ball pariert. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
32'
Foul von Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
32'
Noël Aséko (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joey Veerman mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
32'
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt).
31'
Vorbeigeschossen. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Joey Veerman mit einer Flanke nach einer Ecke.
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31'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Nnamdi Collins.
29'
Abseits Eintracht Frankfurt. Noah Atubolu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Younes Ebnoutalib im Abseits.
29'
Foul von Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).
29'
Elias Baum (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Brassier.
27'
Vorbeigeschossen. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Noël Aséko.
26'
Vorbeigeschossen. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lilian Brassier.
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24'
Foul von Felix Nmecha (Borussia Dortmund).
24'
Noël Aséko (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Vorbeigeschossen. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
17'
Vorbeigeschossen. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Felix Nmecha.
17'
Ball pariert. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Fábio Silva.
16'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Burkardt.
15'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Noah Atubolu.
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15'
Ball pariert. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Joey Veerman.
11'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Elias Baum.
9'
Vorbeigeschossen. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Daniel Svensson mit einer Flanke nach einer Ecke.
9'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Brassier.
8'
Vorbeigeschossen. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Serhou Guirassy.
7'
Elias Baum (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).
Werbung
3'
Ball abgeblockt. Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elias Baum mit einem langen Ball.
2'
Foul von Noël Aséko (Eintracht Frankfurt).
2'
Fábio Silva (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.