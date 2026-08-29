Nicolai Remberg (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball abgeblockt. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Nmecha.
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33'
Vorbeigeschossen. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giannis Konstantelias.
32'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Torunarigha.
30'
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Nicolás Capaldo (Hamburger SV).
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29'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Louis Lemke (Hamburger SV).
27'
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Bakery Jatta (Hamburger SV).
26'
Foul von Giannis Konstantelias (Borussia Dortmund).
26'
Albert Sambi Lokonga (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Das Spiel läuft wieder.
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23'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Patson Daka (Hamburger SV).
23'
Ball abgeblockt. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
21'
Albert Sambi Lokonga (Hamburger SV) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Giannis Konstantelias (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Albert Sambi Lokonga (Hamburger SV).
20'
Foul von Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).
20'
Albert Sambi Lokonga (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Louis Lemke.
15'
Vorbeigeschossen. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Julian Ryerson mit einer Flanke.
13'
Ball pariert. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
12'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Louis Lemke (Hamburger SV).
10'
Ball pariert. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jobe Bellingham mit einem langen Ball.
9'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und Hamburger SV ist 1:0. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Konstantinos Karetsas.
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8'
Vorbeigeschossen. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Giannis Konstantelias.
4'
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Bakery Jatta (Hamburger SV).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Hamburger SV.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.