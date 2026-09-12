Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und SC Paderborn 07 ist 1:0. Fábio Silva (Borussia Dortmund) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Serhou Guirassy mit einem langen Ball nach einem Konter.
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3'
Vorbeigeschossen. Stefano Marino (SC Paderborn 07) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marvin Pieringer.
2'
Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Joey Veerman (Borussia Dortmund).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Borussia Dortmund und SC Paderborn 07.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.