Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und SV 07 Elversberg ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und SV 07 Elversberg ist 2:1.
94'
Felix Nmecha (Borussia Dortmund).
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94'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Rohr.
93'
Ball abgeblockt. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ethan Nwaneri.
92'
Abseits SV 07 Elversberg. Lukas Petkov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Felix Keidel im Abseits.
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92'
Ball abgeblockt. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Keidel mit einem langen Ball.
91'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Gregor Kobel.
91'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Ramy Bensebaini.
91'
Ball abgeblockt. Felix Keidel (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Handspiel von Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).
88'
Ball pariert. Raif Adam (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noel Futkeu.
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88'
Ball abgeblockt. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Keidel.
87'
Vorbeigeschossen. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
86'
Wechsel Borussia Dortmund. Marcel Sabitzer kommt für Jobe Bellingham.
86'
Wechsel Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri kommt für Fábio Silva.
86'
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Felix Keidel (SV 07 Elversberg).
85'
Abseits SV 07 Elversberg. Lukas Petkov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noel Futkeu im Abseits.
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85'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Julian Ryerson.
81'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und SV 07 Elversberg ist 2:1. Noel Futkeu (SV 07 Elversberg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Florian Le Joncour nach einer Ecke.
81'
Vorbeigeschossen. Florian Le Joncour (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Felix Keidel mit einer Flanke.
80'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Waldemar Anton.
80'
Ball abgeblockt. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Keidel.
78'
Wechsel SV 07 Elversberg. Raif Adam kommt für Lasse Günther.
78'
Wechsel SV 07 Elversberg. Noel Futkeu kommt für Maurice Krattenmacher.
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78'
Wechsel SV 07 Elversberg. Nicholas Mickelson kommt für Luca Sirch.
76'
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
76'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ball abgeblockt. Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Svensson.
75'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Lasse Günther.
71'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und SV 07 Elversberg ist 2:0. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Maximilian Beier.
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70'
Ball pariert. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukas Petkov.
69'
Ball pariert. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jobe Bellingham.
67'
Wechsel Borussia Dortmund. Ramy Bensebaini kommt für Joane Gadou.
67'
Wechsel SV 07 Elversberg. Cole Campbell kommt für Francis Onyeka.
67'
Wechsel Borussia Dortmund. Julian Ryerson kommt für Konstantinos Karetsas.
67'
Foul von Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).
67'
Nicolas Kristof (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von David Mokwa.
65'
Lasse Günther (SV 07 Elversberg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Lasse Günther (SV 07 Elversberg).
63'
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von David Mokwa (SV 07 Elversberg).
62'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Waldemar Anton.
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62'
Ball abgeblockt. Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Petkov.
61'
Ball pariert. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
60'
Fábio Silva (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Fábio Silva (Borussia Dortmund).
60'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
57'
Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und SV 07 Elversberg ist 1:0. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Fábio Silva.
54'
Ball pariert. Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten.
53'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Felix Keidel.
53'
Ball pariert. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jobe Bellingham.
51'
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von David Mokwa (SV 07 Elversberg).
51'
Vorbeigeschossen. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joey Veerman nach einer Standardsituation.
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51'
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg).
49'
Ball pariert. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Konstantinos Karetsas.
48'
Vorbeigeschossen. Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Felix Keidel mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
47'
Foul von Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).
47'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Standardsituation.
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46'
Handspiel von Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und SV 07 Elversberg ist 0:0.
50'
Ball pariert. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
49'
Foul von Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
49'
Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ball abgeblockt. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joane Gadou.
47'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Rohr.
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46'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Florian Le Joncour.
46'
Ball abgeblockt. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico Schlotterbeck.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lukas Petkov.
44'
Foul von Fábio Silva (Borussia Dortmund).
44'
Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).
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42'
Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Abseits SV 07 Elversberg. Francis Onyeka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lukas Petkov im Abseits.
39'
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Francis Onyeka (SV 07 Elversberg).
37'
Wechsel SV 07 Elversberg. Florian Le Joncour kommt für Lukas Pinckert aufgrund einer Verletzung.
37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg).
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36'
Ball abgeblockt. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jobe Bellingham.
35'
Vorbeigeschossen. Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
35'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Joane Gadou.
34'
Wechsel Borussia Dortmund. Maximilian Beier kommt für Carney Chukwuemeka aufgrund einer Verletzung.
33'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund).
32'
Vorbeigeschossen. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Konstantinos Karetsas mit einer Flanke.
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32'
Ball abgeblockt. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joey Veerman.
30'
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Felix Keidel (SV 07 Elversberg).
29'
Vorbeigeschossen. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
29'
Ball pariert. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Carney Chukwuemeka mit einem Steilpass.
26'
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
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25'
Foul von Joane Gadou (Borussia Dortmund).
25'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Foul von Felix Nmecha (Borussia Dortmund).
22'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg).
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19'
Foul von Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
19'
Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Fábio Silva (Borussia Dortmund).
17'
Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Felix Nmecha nach einem Konter.
13'
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Luca Sirch (SV 07 Elversberg).
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13'
Abseits SV 07 Elversberg. Maurice Krattenmacher spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lasse Günther im Abseits.
6'
Ball pariert. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukas Pinckert.
4'
Vorbeigeschossen. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Svensson.
3'
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Lasse Günther (SV 07 Elversberg).
2'
Abseits Borussia Dortmund. Gregor Kobel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fábio Silva im Abseits.
1'
Abseits Borussia Dortmund. Gregor Kobel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fábio Silva im Abseits.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Borussia Dortmund und SV 07 Elversberg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.