Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund ist 0:1.
93'
Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach).
92'
Wechsel Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri kommt für Maximilian Beier.
92'
Mathis Albert (Borussia Dortmund) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Abseits Borussia Dortmund. Waldemar Anton spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mathis Albert im Abseits.
86'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von David Herold (Borussia Mönchengladbach).
85'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Nicolas Kühn kommt für Joe Scally.
84'
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
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83'
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Isac Lidberg (Borussia Mönchengladbach).
80'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund ist 0:1. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte unter die Latte.
78'
Vorbeigeschossen. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Marcel Sabitzer.
75'
Foul von Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
75'
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Franck Honorat kommt für Jens Castrop.
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74'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. David Herold kommt für Robin Hack.
74'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Isac Lidberg kommt für Shuto Machino.
73'
Vorbeigeschossen. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
73'
Wechsel Borussia Dortmund. Marcel Sabitzer kommt für Konstantinos Karetsas.
72'
Wechsel Borussia Dortmund. Mathis Albert kommt für Fábio Silva.
71'
Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Fábio Silva (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Foul von Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach).
69'
Foul von Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
69'
Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ball pariert. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maximilian Beier.
65'
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach).
63'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Robin Hack.
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61'
Vorbeigeschossen. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Julian Ryerson mit einer Flanke.
60'
Wechsel Borussia Dortmund. Joey Veerman kommt für Jobe Bellingham.
58'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach).
56'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Gregor Kobel.
56'
Ball pariert. Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Robin Hack mit einem langen Ball.
53'
Abseits Borussia Dortmund. Waldemar Anton spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fábio Silva im Abseits.
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51'
Vorbeigeschossen. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
51'
Ball abgeblockt. Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julian Ryerson mit einer Flanke.
50'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Fabio Chiarodia.
50'
Ball abgeblockt. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Konstantinos Karetsas.
49'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).
49'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Batz.
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49'
Ball pariert. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Fábio Silva.
48'
Ball pariert. Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Florian Neuhaus.
46'
Vorbeigeschossen. Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei.
45'
Wechsel Borussia Dortmund. Waldemar Anton kommt für Joane Gadou.
45'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Mathieu Nguefack kommt für Zento Uno.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Foul von Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).
45'
Daniel Batz (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Shuto Machino.
44'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Batz.
44'
Vorbeigeschossen. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
42'
Gregor Kobel (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
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41'
Vorbeigeschossen. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
41'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Joane Gadou.
40'
Vorbeigeschossen. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
39'
Vorbeigeschossen. Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
39'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Svensson.
38'
Foul von Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).
38'
Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach).
32'
Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
30'
Vorbeigeschossen. Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Joe Scally mit einer Flanke.
28'
Foul von Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).
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28'
Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
26'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Gregor Kobel.
24'
Vorbeigeschossen. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Felix Nmecha.
22'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Batz.
22'
Vorbeigeschossen. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Julian Ryerson mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
21'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach).
20'
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Robin Hack (Borussia Mönchengladbach).
18'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Svensson.
17'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Felix Nmecha.
16'
Joane Gadou (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Foul von Joane Gadou (Borussia Dortmund).
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16'
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Fábio Silva (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
12'
Ball abgeblockt. Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Shuto Machino.
8'
Ball pariert. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daniel Svensson.
7'
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach).
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6'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Joane Gadou.
6'
Vorbeigeschossen. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Konstantinos Karetsas mit einer Flanke nach einer Ecke.
5'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Batz.
5'
Ball pariert. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Maximilian Beier.
4'
Foul von Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).
4'
Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Das Spiel läuft wieder.
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3'
Das Spiel ist unterbrochen (Borussia Dortmund).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.