Borussia M'gladbach

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und SC Paderborn 07 ist 0:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und SC Paderborn 07 ist 0:0.
94'
Ball abgeblockt. Nicolas Kühn (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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94'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Noll.
93'
Ball pariert. Nicolas Kühn (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
92'
Ball pariert. Tjark Scheller (SC Paderborn 07) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rayan Philippe.
92'
Vorbeigeschossen. Rayan Philippe (SC Paderborn 07) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Laurin Ulrich mit einer Flanke nach einer Ecke.
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92'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Ullrich.
92'
Ball abgeblockt. Rayan Philippe (SC Paderborn 07) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Laurin Ulrich (SC Paderborn 07).
90'
Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel SC Paderborn 07. Rayan Philippe kommt für Stefano Marino.
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84'
Tjark Scheller (SC Paderborn 07) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Tjark Scheller (SC Paderborn 07).
84'
Isac Lidberg (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Jens Castrop kommt für Wael Mohya.
77'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Ko Itakura kommt für Florian Neuhaus.
77'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Nicolas Kühn kommt für Robin Hack.
76'
Abseits SC Paderborn 07. Mattes Hansen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Raphael Obermair im Abseits.
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76'
Vorbeigeschossen. Laurin Curda (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
74'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Raphael Obermair.
73'
Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
71'
Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
71'
Ball abgeblockt. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Philipp Sander.
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69'
Felix Götze (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).
69'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Isac Lidberg kommt für Shuto Machino.
68'
Wechsel SC Paderborn 07. Laurin Ulrich kommt für Tom Baack.
68'
Wechsel SC Paderborn 07. Felix Götze kommt für Jano ter Horst.
66'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Ullrich.
63'
Vorbeigeschossen. Daiki Hashioka (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Robin Hack mit einer Flanke nach einer Ecke.
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63'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Laurin Curda.
62'
Foul von Tjark Scheller (SC Paderborn 07).
62'
Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Ullrich.
58'
Ball pariert. Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Laurin Curda.
55'
Vorbeigeschossen. Steffen Tigges (SC Paderborn 07) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Raphael Obermair mit einer Flanke.
54'
Vorbeigeschossen. Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Shuto Machino.
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54'
Ball abgeblockt. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Neuhaus.
52'
Wechsel SC Paderborn 07. Steffen Tigges kommt für Marvin Pieringer aufgrund einer Verletzung.
50'
Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Laurin Curda (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach).
49'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Marvin Pieringer (SC Paderborn 07).
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47'
Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
46'
Raphael Obermair (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und SC Paderborn 07 ist 0:0.
46'
Ball pariert. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Shuto Machino mit einem Steilpass.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Vorbeigeschossen. Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Fabio Chiarodia nach einer Ecke.
45'
Ball pariert. Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Robin Hack mit einer Flanke.
44'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Jano ter Horst.
42'
Vorbeigeschossen. Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Raphael Obermair mit einer Flanke nach einer Ecke.
42'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Joe Scally.
42'
Ball abgeblockt. Stefano Marino (SC Paderborn 07) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Raphael Obermair mit einer Flanke.
41'
Daiki Hashioka (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte.
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41'
Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach).
41'
Ball pariert. Stefano Marino (SC Paderborn 07) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tom Baack.
40'
Tom Baack (SC Paderborn 07) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
38'
Foul von Stefano Marino (SC Paderborn 07).
38'
Daiki Hashioka (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Vorbeigeschossen. Stefano Marino (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
35'
VAR Entscheidung: Kein Tor Borussia Mönchengladbach 0-0 SC Paderborn 07.
35'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
35'
Nahuel Noll (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
33'
Foul von Mattes Hansen (SC Paderborn 07).
33'
Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Vorbeigeschossen. Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Wael Mohya nach einem Konter.
31'
Vorbeigeschossen. Jano ter Horst (SC Paderborn 07) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tom Baack mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Joe Scally.
29'
Tom Baack (SC Paderborn 07) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Foul von Tom Baack (SC Paderborn 07).
28'
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Sander.
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27'
Ball pariert. Tom Baack (SC Paderborn 07) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Raphael Obermair.
26'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Fabio Chiarodia.
16'
Abseits SC Paderborn 07. Santiago Castañeda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Laurin Curda im Abseits.
15'
Vorbeigeschossen. Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
12'
Ball abgeblockt. Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Shuto Machino.
11'
Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Marvin Pieringer (SC Paderborn 07).
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11'
Abseits SC Paderborn 07. Tom Baack spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marvin Pieringer im Abseits.
10'
Daiki Hashioka (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Marvin Pieringer (SC Paderborn 07).
8'
Ball pariert. Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Fabio Chiarodia mit einem Steilpass.
6'
Foul von Laurin Curda (SC Paderborn 07).
6'
Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
1'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Shuto Machino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wael Mohya im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und SC Paderborn 07.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.