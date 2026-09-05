Borussia M'gladbach

Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und SV 07 Elversberg ist 2:1.
48'
Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Lasse Günther (SV 07 Elversberg).
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47'
Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte.
47'
Foul von Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach).
47'
Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und SV 07 Elversberg ist 2:1. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Franck Honorat.
42'
Vorbeigeschossen. Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ko Itakura mit einer Flanke.
41'
Das Spiel läuft wieder.
40'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Cole Campbell (SV 07 Elversberg).
40'
Foul von Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach).
40'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach).
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38'
Nicolas Kristof (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Pinckert.
38'
Ball abgeblockt. Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mathieu Nguefack.
35'
Ball pariert. Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von David Mokwa.
34'
Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Lukas Petkov (SV 07 Elversberg).
34'
Foul von Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach).
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34'
David Mokwa (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Felix Keidel.
32'
Ball abgeblockt. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
32'
Ball abgeblockt. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tim Kleindienst mit einem langen Ball.
31'
Vorbeigeschossen. Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hugo Bolin mit einer Flanke.
29'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und SV 07 Elversberg ist 1:1. David Mokwa (SV 07 Elversberg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Lukas Pinckert nach einem Konter.
25'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Tim Kleindienst.
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24'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach).
23'
Ball abgeblockt. Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
22'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Pinckert.
22'
Vorbeigeschossen. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
22'
Foul von Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
22'
Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Moritz Nicolas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wael Mohya im Abseits.
13'
Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,.
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und SV 07 Elversberg ist 1:0. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links nach einer Ecke.
11'
Vorbeigeschossen. Mathieu Nguefack (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
11'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Jan Gyamerah.
9'
Foul von Jan Gyamerah (SV 07 Elversberg).
9'
Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Ball abgeblockt. Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
5'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach).
4'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Diks.
2'
Lasse Günther (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach).
1'
Vorbeigeschossen. Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Philipp Sander mit einer Flanke.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und SV 07 Elversberg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.