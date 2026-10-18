Borussia M'gladbach

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim ist 1:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim ist 1:2.
93'
Foul von Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim).
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93'
Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Adam Daghim (TSG Hoffenheim).
92'
Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Robin Hack (Borussia Mönchengladbach).
89'
Alexander Prass (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte.
89'
Foul von Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim).
89'
Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Handspiel von Iaia Danfa (Borussia Mönchengladbach).
86'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
86'
Ball abgeblockt. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Adam Daghim (TSG Hoffenheim).
84'
Foul von Iaia Danfa (Borussia Mönchengladbach).
84'
Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Vorbeigeschossen. Robin Hranác (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einer Flanke nach einer Ecke.
81'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Moritz Nicolas.
81'
Ball pariert. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bambasé Conté.
79'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Mathieu Nguefack kommt für Zento Uno.
78'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Iaia Danfa kommt für Fabio Chiarodia.
78'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Robin Hack kommt für Hugo Bolin.
78'
Wechsel TSG Hoffenheim. Andrej Kramaric kommt für Adam Hlozek.
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78'
Wechsel TSG Hoffenheim. Ozan Kabak kommt für Tim Lemperle.
73'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Daiki Hashioka.
71'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Bolin.
71'
Ball abgeblockt. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Prass.
70'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Wael Mohya spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joe Scally im Abseits.
69'
Wechsel TSG Hoffenheim. Adam Daghim kommt für Fisnik Asllani.
67'
Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Bambasé Conté (TSG Hoffenheim).
66'
Das Spiel läuft wieder.
66'
Das Spiel ist unterbrochen (Borussia Mönchengladbach).
65'
Foul von Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach).
65'
Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Shuto Machino.
63'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Moritz Nicolas.
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63'
Ball pariert. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
60'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Daiki Hashioka kommt für Florian Neuhaus.
59'
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Adam Hlozek (TSG Hoffenheim).
59'
Ball pariert. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Fisnik Asllani.
57'
Foul von Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).
57'
Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim ist 1:2. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Adam Hlozek nach einem Konter.
53'
Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim).
52'
Vorbeigeschossen. Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
51'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Shuto Machino kommt für Isac Lidberg.
51'
Isac Lidberg (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Robin Hranác (TSG Hoffenheim).
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49'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim ist 1:1. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Florian Neuhaus.
48'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Wael Mohya spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zento Uno im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim ist 0:1.
46'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte.
46'
Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Vorbeigeschossen. Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
42'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
40'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
40'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball pariert. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
40'
Ball abgeblockt. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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38'
Handspiel von Mats Rots (TSG Hoffenheim).
36'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Vladimír Coufal.
36'
Vorbeigeschossen. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einem Konter.
34'
Foul von Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach).
34'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ball pariert. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Fisnik Asllani.
30'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Diks.
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30'
Ball abgeblockt. Koki Machida (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bambasé Conté.
29'
Foul von Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach).
29'
Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Abseits TSG Hoffenheim. Bambasé Conté spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robin Hranác im Abseits.
27'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
27'
Alexander Prass (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Baumann.
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24'
Ball pariert. Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Florian Neuhaus.
23'
Ball pariert. Isac Lidberg (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Hugo Bolin.
23'
Ball pariert. Mats Rots (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bambasé Conté.
21'
Foul von Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
21'
Alexander Prass (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
14'
Abseits TSG Hoffenheim. Mats Rots spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tim Lemperle im Abseits.
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14'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
14'
Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Kevin Diks spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hugo Bolin im Abseits.
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim ist 0:1. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Alexander Prass mit einer Flanke.
10'
Alexander Prass (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach).
9'
Ball abgeblockt. Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Neuhaus.
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9'
Ball abgeblockt. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Neuhaus.
8'
Foul von Robin Hranác (TSG Hoffenheim).
8'
Isac Lidberg (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
5'
Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach).
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3'
Das Spiel läuft wieder.
1'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach).
1'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
1'
Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.