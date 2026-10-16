Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und 1. FC Köln ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und 1. FC Köln ist 1:0.
95'
Ball abgeblockt. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Farès Chaïbi.
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94'
Borna Sosa (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Noël Aséko (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Borna Sosa (1. FC Köln).
92'
Foul von Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt).
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92'
Luka Lochoshvili (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Tom Krauss (1. FC Köln).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Ball pariert. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ansgar Knauff.
87'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Mikey Moore (1. FC Köln).
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86'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Paul Okon-Engstler (1. FC Köln).
85'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Noël Aséko.
85'
Ball abgeblockt. Reigan Heskey (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Borna Sosa mit einem langen Ball.
84'
Wechsel 1. FC Köln. Luca Waldschmidt kommt für Sebastian Sebulonsen.
84'
Wechsel 1. FC Köln. Reigan Heskey kommt für Saïd El Mala.
82'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Elias Baum kommt für Jonathan Burkardt.
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77'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und 1. FC Köln ist 1:0. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Noël Aséko.
75'
Ball pariert. Marius Bülter (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Paul Okon-Engstler.
74'
Handspiel von Mikey Moore (1. FC Köln).
74'
Vorbeigeschossen. Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Farès Chaïbi mit einer Flanke nach einer Ecke.
73'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Borna Sosa.
71'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Ansgar Knauff kommt für Nnamdi Collins aufgrund einer Verletzung.
71'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Noël Aséko kommt für Mario Götze.
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69'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt).
68'
Wechsel 1. FC Köln. Alessio Castro-Montes kommt für Joël Schmied aufgrund einer Verletzung.
68'
Wechsel 1. FC Köln. Mikey Moore kommt für Linton Maina.
68'
Wechsel 1. FC Köln. Paul Okon-Engstler kommt für Ísak Jóhannesson.
66'
Foul von Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt).
66'
Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Sebulonsen.
64'
Das Spiel läuft wieder.
62'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Joël Schmied (1. FC Köln).
62'
Ball abgeblockt. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Ball abgeblockt. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nnamdi Collins.
59'
Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Joël Schmied (1. FC Köln).
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58'
Ball pariert. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ritsu Doan mit einer Flanke.
56'
Ball abgeblockt. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
55'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Schwäbe.
55'
Ball pariert. Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ritsu Doan.
54'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Luka Lochoshvili.
51'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Joël Schmied.
51'
Vorbeigeschossen. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jonathan Burkardt.
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49'
Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln).
49'
Vorbeigeschossen. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Keita Kosugi mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und 1. FC Köln ist 0:0.
48'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Linton Maina nach einem Konter.
47'
Mario Götze (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Tom Krauss (1. FC Köln).
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46'
Foul von Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt).
46'
Tom Krauss (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ísak Jóhannesson (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Ísak Jóhannesson (1. FC Köln).
45'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Nnamdi Collins.
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42'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Ísak Jóhannesson (1. FC Köln).
42'
Das Spiel läuft wieder.
40'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luka Lochoshvili (1. FC Köln).
40'
Ball abgeblockt. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt).
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39'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Abseits Eintracht Frankfurt. Robin Koch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nnamdi Collins im Abseits.
37'
Vorbeigeschossen. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
35'
Vorbeigeschossen. Sebastian Sebulonsen (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Marvin Schwäbe mit einem langen Ball.
33'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Saïd El Mala (1. FC Köln).
33'
Ball abgeblockt. Ísak Jóhannesson (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Borna Sosa.
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32'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Brassier.
32'
Ball pariert. Marius Bülter (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Borna Sosa mit einer Flanke.
31'
Foul von Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt).
31'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Joël Schmied.
29'
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Luka Lochoshvili (1. FC Köln).
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26'
Mario Götze (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Marius Bülter (1. FC Köln).
24'
Mario Götze (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Foul von Mario Götze (Eintracht Frankfurt).
24'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Luka Lochoshvili (1. FC Köln).
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22'
Ball pariert. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lilian Brassier mit einem langen Ball.
19'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Tom Krauss (1. FC Köln).
18'
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Luka Lochoshvili (1. FC Köln).
17'
Ball abgeblockt. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tom Krauss.
17'
Foul von Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt).
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17'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Robin Koch (Eintracht Frankfurt).
12'
Saïd El Mala (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Schwäbe.
9'
Ball pariert. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Keita Kosugi.
7'
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Luka Lochoshvili (1. FC Köln).
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3'
Ball pariert. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ritsu Doan.
1'
Ball pariert. Marius Bülter (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Borna Sosa mit einem Steilpass.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und 1. FC Köln.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.