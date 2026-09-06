Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und FC Augsburg ist 1:4.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und FC Augsburg ist 1:4.
93'
Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und FC Augsburg ist 1:4. Fabian Rieder (FC Augsburg) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem linken Fuss oben rechts.
88'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
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88'
Fabian Rieder (FC Augsburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Vorbeigeschossen. Mert Kömür (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alexis Claude-Maurice nach einer Standardsituation.
88'
Ball abgeblockt. Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noahkai Banks.
87'
Foul von Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt).
87'
Fabian Rieder (FC Augsburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Malik Pimpong kommt für Ritsu Doan.
87'
Foul von Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt).
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87'
Mert Kömür (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Seol Young-Woo (FC Augsburg).
84'
Wechsel FC Augsburg. Jeffrey Gouweleeuw kommt für Calvin Brackelmann.
83'
Abseits Eintracht Frankfurt. Keita Kosugi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ayoube Amaimouni-Echghouyab im Abseits.
81'
Ball pariert. Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Keita Kosugi mit einer Flanke.
81'
Ball pariert. Fabian Rieder (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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80'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Brassier.
80'
Ball abgeblockt. Mert Kömür (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Seol Young-Woo.
77'
Handspiel von Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg).
77'
Vorbeigeschossen. Han-Noah Massengo (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alexis Claude-Maurice nach einem Konter.
76'
Vorbeigeschossen. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Farès Chaïbi nach einer Standardsituation.
75'
Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Calvin Brackelmann (FC Augsburg).
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73'
Foul von Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt).
73'
Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel FC Augsburg. Seol Young-Woo kommt für Marius Wolf.
72'
Wechsel FC Augsburg. Rodrigo Ribeiro kommt für Michael Gregoritsch.
70'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Noahkai Banks.
70'
Ball abgeblockt. Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Raphael Onyedika.
70'
Vorbeigeschossen. Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Raphael Onyedika mit einem langen Ball.
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69'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Timothy Chandler kommt für Elias Baum.
69'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Ayoube Amaimouni-Echghouyab kommt für Can Uzun.
69'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Farès Chaïbi kommt für Mario Götze.
69'
Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Noahkai Banks (FC Augsburg).
68'
Foul von Mario Götze (Eintracht Frankfurt).
68'
Hennes Behrens (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Ball pariert. Robin Koch (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Can Uzun mit einer Flanke.
67'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Chrislain Matsima.
67'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Calvin Brackelmann (FC Augsburg).
65'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und FC Augsburg ist 1:3. Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Han-Noah Massengo.
64'
Vorbeigeschossen. Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mert Kömür.
63'
Vorbeigeschossen. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Can Uzun mit einer Flanke nach einer Ecke.
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62'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Noahkai Banks.
62'
Wechsel FC Augsburg. Mert Kömür kommt für Arijon Ibrahimovic.
61'
Wechsel FC Augsburg. Alexis Claude-Maurice kommt für Robin Fellhauer.
61'
Vorbeigeschossen. Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
61'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Arijon Ibrahimovic.
59'
Ball pariert. Chrislain Matsima (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Arijon Ibrahimovic mit einer Flanke.
58'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Noah Atubolu.
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58'
Ball pariert. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Arijon Ibrahimovic.
57'
Ball pariert. Robin Koch (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Can Uzun mit einer Flanke.
56'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Calvin Brackelmann.
56'
Ball abgeblockt. Can Uzun (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Burkardt.
55'
Foul von Mario Götze (Eintracht Frankfurt).
55'
Michael Gregoritsch (FC Augsburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Abseits Eintracht Frankfurt. Mario Götze spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Younes Ebnoutalib im Abseits.
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52'
Vorbeigeschossen. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Elias Baum mit einem langen Ball.
52'
Ball abgeblockt. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mario Götze.
51'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Hennes Behrens (FC Augsburg).
49'
Ball abgeblockt. Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noahkai Banks mit einer Flanke.
47'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und FC Augsburg ist 1:2. Robin Fellhauer (FC Augsburg) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte.
47'
Ball pariert. Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Michael Gregoritsch mit einem Steilpass.
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46'
1 : 1
Pech für Eintracht Frankfurt - Eigentor von Elias Baum! Der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und FC Augsburg ist 1:1. Unglücklicherweise köpft er den Ball ins eigene Tor flach ins Netz.
46'
Vorbeigeschossen. Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marius Wolf mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und FC Augsburg ist 1:0.
46'
Vorbeigeschossen. Fabian Rieder (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Foul von Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt).
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45'
Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ball abgeblockt. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ritsu Doan.
44'
Ball abgeblockt. Robin Fellhauer (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Calvin Brackelmann.
41'
Vorbeigeschossen. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mario Götze nach einem Konter.
40'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
40'
Hennes Behrens (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Finn Dahmen.
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39'
Ball pariert. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
39'
Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg).
36'
Abseits Eintracht Frankfurt. Robin Koch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Younes Ebnoutalib im Abseits.
36'
Noahkai Banks (FC Augsburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Noahkai Banks (FC Augsburg).
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33'
Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Michael Gregoritsch (FC Augsburg).
32'
Ball pariert. Elias Baum (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Younes Ebnoutalib.
29'
Foul von Mario Götze (Eintracht Frankfurt).
29'
Fabian Rieder (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball abgeblockt. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
28'
Ball pariert. Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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27'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Noahkai Banks.
24'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Ritsu Doan.
24'
Ball abgeblockt. Hennes Behrens (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Foul von Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt).
23'
Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Noahkai Banks.
22'
Ball abgeblockt. Can Uzun (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Keita Kosugi.
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18'
Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Marius Wolf (FC Augsburg).
18'
Can Uzun (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Marius Wolf (FC Augsburg).
16'
Mario Götze (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg).
15'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Robin Koch.
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12'
Vorbeigeschossen. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ritsu Doan.
11'
Ball pariert. Can Uzun (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Younes Ebnoutalib.
8'
Vorbeigeschossen. Robin Koch (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Can Uzun mit einer Flanke nach einer Ecke.
8'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Robin Fellhauer.
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und FC Augsburg ist 1:0. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Younes Ebnoutalib mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und FC Augsburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.