Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg ist 2:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Derry Scherhant (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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45'
Ball pariert. Derry Scherhant (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
43'
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt).
41'
Foul von Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
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41'
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Yannik Engelhardt (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matthias Ginter nach einer Ecke.
40'
Vorbeigeschossen. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Derry Scherhant mit einer Flanke nach einer Ecke.
40'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Elias Baum.
38'
Vorbeigeschossen. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Niklas Beste nach einer Standardsituation.
38'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt).
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37'
Mio Backhaus (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte.
36'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg ist 2:1. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Robin Koch nach einer Ecke.
36'
Vorbeigeschossen. Robin Koch (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Can Uzun mit einer Flanke nach einer Ecke.
36'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Jordy Makengo.
34'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg ist 1:1. Derry Scherhant (SC Freiburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Jordy Makengo.
33'
Abseits Eintracht Frankfurt. Can Uzun spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jonathan Burkardt im Abseits.
32'
Foul von Yuito Suzuki (SC Freiburg).
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32'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Yannik Engelhardt (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Noah Atubolu.
30'
Ball pariert. Niklas Beste (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Igor Matanovic mit einem langen Ball.
29'
Foul von Derry Scherhant (SC Freiburg).
29'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
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28'
Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Brassier.
23'
Ball pariert. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
23'
Vorbeigeschossen. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Noah Atubolu.
20'
Ball pariert. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke.
16'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Noël Aséko (Eintracht Frankfurt).
13'
Yannik Engelhardt (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt).
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg ist 1:0. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Ritsu Doan.
9'
Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
8'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
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7'
Foul von Philipp Treu (SC Freiburg).
7'
Can Uzun (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt).
4'
Vorbeigeschossen. Derry Scherhant (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yuito Suzuki.
2'
Vorbeigeschossen. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Derry Scherhant mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Elias Baum.
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1'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.