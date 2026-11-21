Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim ist 1:0.
95'
Wouter Burger (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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95'
Foul von Robin Koch (Eintracht Frankfurt).
95'
Malik Pimpong (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte.
95'
Abseits Eintracht Frankfurt. Farès Chaïbi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Malik Pimpong im Abseits.
94'
Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte.
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93'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
93'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
93'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt).
88'
Wouter Burger (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte.
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87'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Bambasé Conté.
86'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Vladimír Coufal.
86'
Ball abgeblockt. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Vorbeigeschossen. Adam Daghim (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Leon Avdullahu nach einem Konter.
85'
Ball pariert. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Wouter Burger mit dem Kopf.
84'
Mats Rots (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt).
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84'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Malik Pimpong kommt für Jonathan Burkardt.
84'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Mario Götze kommt für Younes Ebnoutalib.
83'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Nnamdi Collins kommt für Ansgar Knauff.
81'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
81'
Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel TSG Hoffenheim. Max Moerstedt kommt für Alexander Prass.
80'
Alexander Prass (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Foul von Oscar Højlund (Eintracht Frankfurt).
78'
Foul von Alexander Prass (TSG Hoffenheim).
78'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Vorbeigeschossen. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alexander Prass mit einer Flanke nach einer Ecke.
76'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Robin Koch.
76'
Ball abgeblockt. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
76'
Ball pariert. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ozan Kabak mit dem Kopf.
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74'
Vorbeigeschossen. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jonathan Burkardt nach einer Ecke.
74'
Vorbeigeschossen. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Farès Chaïbi mit einer Flanke nach einer Ecke.
73'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Baumann.
72'
Wechsel TSG Hoffenheim. Mats Rots kommt für Bernardo.
72'
Wechsel TSG Hoffenheim. Bambasé Conté kommt für Fisnik Asllani.
71'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Robin Koch.
71'
Ball abgeblockt. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leon Avdullahu.
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70'
Ball pariert. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Farès Chaïbi mit einem Steilpass.
69'
Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte.
69'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
69'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt).
67'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Vladimír Coufal.
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67'
Wouter Burger (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt).
64'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Oscar Højlund kommt für Noël Aséko.
64'
Foul von Alexander Prass (TSG Hoffenheim).
64'
Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball abgeblockt. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wouter Burger.
61'
Wechsel TSG Hoffenheim. Adam Daghim kommt für Tim Lemperle.
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61'
Wechsel TSG Hoffenheim. Adam Hlozek kommt für Andrej Kramaric.
60'
Vorbeigeschossen. Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Wouter Burger mit einer Flanke nach einer Ecke.
60'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Noël Aséko.
60'
Ball abgeblockt. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Prass.
58'
Abseits Eintracht Frankfurt. Ansgar Knauff spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Younes Ebnoutalib im Abseits.
56'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
56'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Das Spiel läuft wieder.
53'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt).
53'
Foul von Wouter Burger (TSG Hoffenheim).
53'
Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Abseits TSG Hoffenheim. Bernardo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fisnik Asllani im Abseits.
51'
Ball pariert. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ozan Kabak.
49'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Foul von Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt).
48'
Ball pariert. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
47'
Foul von Wouter Burger (TSG Hoffenheim).
47'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim ist 1:0.
47'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Tim Lemperle.
47'
Ball abgeblockt. Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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46'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo.
46'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Elfmeter pariert! Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, rechts unten gehalten.
42'
Tim Lemperle verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
42'
Elfmeter für Eintracht Frankfurt. Raphael Onyedika wurde im Strafraum gefoult.
41'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
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41'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Elfmeter pariert! Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
40'
Elfmeter für TSG Hoffenheim. Tim Lemperle wurde im Strafraum gefoult.
40'
Lilian Brassier verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
39'
Ball abgeblockt. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Ball abgeblockt. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Younes Ebnoutalib.
38'
Vorbeigeschossen. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alexander Prass mit einer Flanke.
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37'
Vorbeigeschossen. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
36'
Abseits Eintracht Frankfurt. Farès Chaïbi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Younes Ebnoutalib im Abseits.
34'
Ball abgeblockt. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Vorbeigeschossen. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
33'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Ansgar Knauff nach einer Ecke.
32'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo.
31'
Foul von Bernardo (TSG Hoffenheim).
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31'
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Prass.
27'
Vorbeigeschossen. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
26'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Brassier.
26'
Ball abgeblockt. Wouter Burger (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim ist 1:0. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Ansgar Knauff.
24'
Ball pariert. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ritsu Doan.
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22'
Abseits TSG Hoffenheim. Bernardo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fisnik Asllani im Abseits.
20'
Foul von Bernardo (TSG Hoffenheim).
20'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Handspiel von Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt).
17'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Robin Koch.
16'
Ball pariert. Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Farès Chaïbi mit einem langen Ball.
13'
Foul von Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt).
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13'
Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Raphael Onyedika.
10'
Abseits Eintracht Frankfurt. Noah Atubolu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jonathan Burkardt im Abseits.
9'
Foul von Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt).
9'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal.
5'
Vorbeigeschossen. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Noël Aséko.
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4'
Vorbeigeschossen. Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
4'
Ball abgeblockt. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Farès Chaïbi.
3'
Vorbeigeschossen. Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
3'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.