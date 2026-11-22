Ball pariert. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber gehalten.
61'
Ball pariert. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Fabian Rieder mit dem Kopf.
55'
Tim Schnitzer (FC Augsburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Foul von Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05).
51'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 ist 3:1. Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Danny da Costa.
48'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 ist 3:0. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte nach einer Standardsituation.
48'
Hennes Behrens (FC Augsburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Foul von Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05).
47'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Caci.
47'
Ball abgeblockt. Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Danny da Costa (1. FSV Mainz 05).
45'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Ransford Königsdörffer kommt für Paul Nebel.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 ist 2:0.
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50'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Anthony Caci spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paul Nebel im Abseits.
49'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Robin Zentner spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Phillip Tietz im Abseits.
49'
Foul von Marius Wolf (FC Augsburg).
49'
Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Anthony Caci (1. FSV Mainz 05).
47'
Vorbeigeschossen. Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sheraldo Becker nach einer Standardsituation.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
VAR Entscheidung: Keine Änderung der Karte Robin Fellhauer (FC Augsburg).
44'
Robin Fellhauer (FC Augsburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Foul von Robin Fellhauer (FC Augsburg).
44'
Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte.
41'
Foul von Tim Schnitzer (FC Augsburg).
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41'
Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball abgeblockt. Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Handspiel von Stefan Posch (1. FSV Mainz 05).
39'
Ball abgeblockt. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
36'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 ist 2:0. Juma Bah (FC Augsburg) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links nach einer Ecke.
36'
Ball pariert. Juma Bah (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
36'
Ball abgeblockt. Tim Schnitzer (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fabian Rieder mit einer Flanke.
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36'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Kacper Potulski.
29'
Vorbeigeschossen. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
28'
Handspiel von Stefan Posch (1. FSV Mainz 05).
25'
Fabian Rieder (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05).
24'
Vorbeigeschossen. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Robin Zentner mit einem Steilpass.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 ist 1:0. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.
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19'
Ball pariert. Yannik Keitel (FC Augsburg) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Fabian Rieder mit einer Flanke.
19'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Phillip Tietz.
18'
Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Stefan Posch (1. FSV Mainz 05).
17'
Tim Schnitzer (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Paul Nebel (1. FSV Mainz 05).
14'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Posch.
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14'
Ball abgeblockt. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Gregoritsch.
12'
Vorbeigeschossen. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Fabian Rieder.
11'
Foul von Fabian Rieder (FC Augsburg).
11'
Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball abgeblockt. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Gregoritsch.
9'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Robin Zentner spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Phillip Tietz im Abseits.
8'
Vorbeigeschossen. Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marius Wolf mit einem langen Ball.
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6'
Foul von Juma Bah (FC Augsburg).
6'
Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.