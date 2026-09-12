Marius Wolf (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Marius Wolf (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen).
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5'
Ball abgeblockt. Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christian Kofane.
4'
Vorbeigeschossen. Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Ecke.
3'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Calvin Brackelmann.
1'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Facundo Medina.
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1'
Vorbeigeschossen. Hennes Behrens (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Robin Fellhauer.
1'
Foul von Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen).
1'
Calvin Brackelmann (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.