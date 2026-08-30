Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Augsburg und FC Schalke 04 ist 3:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Augsburg und FC Schalke 04 ist 3:0.
92'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Augsburg und FC Schalke 04 ist 3:0. Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel unten rechts. Vorbereitet von Seol Young-Woo.
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92'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Wechsel FC Augsburg. Seol Young-Woo kommt für Marius Wolf.
90'
Wechsel FC Augsburg. Jeffrey Gouweleeuw kommt für Calvin Brackelmann aufgrund einer Verletzung.
90'
Das Spiel läuft wieder.
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90'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Calvin Brackelmann (FC Augsburg).
87'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marius Wolf.
86'
Wechsel FC Schalke 04. Mertcan Ayhan kommt für Adil Aouchiche.
85'
Vorbeigeschossen. Noahkai Banks (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marius Wolf nach einer Standardsituation.
85'
Foul von Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04).
85'
Mert Kömür (FC Augsburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Abseits FC Schalke 04. Dejan Ljubicic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Edin Dzeko im Abseits.
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83'
Wechsel FC Augsburg. Yannik Keitel kommt für Fabian Rieder.
83'
Wechsel FC Augsburg. Rodrigo Ribeiro kommt für Michael Gregoritsch.
82'
Ball pariert. Mert Kömür (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marius Wolf mit einer Flanke.
79'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Augsburg und FC Schalke 04 ist 2:0. Anton Kade (FC Augsburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Fabian Rieder nach einem Konter.
78'
Vorbeigeschossen. Calvin Brackelmann (FC Augsburg) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Han-Noah Massengo mit einer Flanke nach einer Ecke.
77'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Robin Gosens.
77'
Ball abgeblockt. Marius Wolf (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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76'
Foul von Max Wöber (FC Schalke 04).
76'
Anton Kade (FC Augsburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel FC Schalke 04. Edin Dzeko kommt für Nikola Katic.
76'
Wechsel FC Augsburg. Mert Kömür kommt für Robin Fellhauer.
75'
Vorbeigeschossen. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Anton Kade.
74'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Katic.
74'
Ball abgeblockt. Robin Fellhauer (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hennes Behrens.
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71'
Ball pariert. Robin Fellhauer (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Han-Noah Massengo.
71'
Vorbeigeschossen. Robin Gosens (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adil Aouchiche nach einem Konter.
70'
Ball pariert. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marius Wolf mit einer Flanke.
69'
Vorbeigeschossen. Calvin Brackelmann (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chrislain Matsima.
67'
Vorbeigeschossen. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marius Wolf mit dem Kopf nach einer Ecke.
67'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Timo Becker.
66'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Timo Becker.
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64'
Ball pariert. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
62'
Ron Schallenberg (FC Schalke 04) sieht die Rote Karte.
62'
Foul von Ron Schallenberg (FC Schalke 04).
62'
Michael Gregoritsch (FC Augsburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel FC Schalke 04. Junior Dina Ebimbe kommt für Junior Adamu.
62'
Wechsel FC Schalke 04. Max Wöber kommt für Hasan Kuruçay.
62'
Wechsel FC Schalke 04. Robin Gosens kommt für Vitalie Becker.
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61'
Abseits FC Schalke 04. Ron Schallenberg spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dejan Ljubicic im Abseits.
59'
Ball abgeblockt. Robin Fellhauer (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
58'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Ron Schallenberg.
57'
Ball abgeblockt. Noahkai Banks (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Calvin Brackelmann mit dem Kopf.
55'
Vorbeigeschossen. Moussa Sylla (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nikola Katic mit dem Kopf.
51'
Abseits FC Augsburg. Robin Fellhauer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Michael Gregoritsch im Abseits.
47'
Ball pariert. Marius Wolf (FC Augsburg) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Han-Noah Massengo mit einer Flanke.
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47'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Loris Karius.
47'
Ball pariert. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marius Wolf mit einer Flanke.
46'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Loris Karius.
46'
Ball pariert. Fabian Rieder (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Marius Wolf.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Augsburg und FC Schalke 04 ist 1:0.
46'
Ball pariert. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Vitalie Becker.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Timo Becker (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Anton Kade (FC Augsburg).
41'
Vorbeigeschossen. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Moussa Sylla nach einem Konter.
40'
Foul von Nikola Katic (FC Schalke 04).
40'
Han-Noah Massengo (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Handspiel von Noahkai Banks (FC Augsburg).
35'
Ball abgeblockt. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Gregoritsch.
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34'
Ball pariert. Moussa Sylla (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Junior Adamu mit dem Kopf.
34'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Calvin Brackelmann.
33'
Ball abgeblockt. Moussa Sylla (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adil Aouchiche.
32'
Foul von Hasan Kuruçay (FC Schalke 04).
32'
Finn Dahmen (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball pariert. Fabian Rieder (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Noahkai Banks.
29'
Ball pariert. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Han-Noah Massengo mit einem Steilpass.
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27'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Ron Schallenberg.
26'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Ron Schallenberg.
25'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Hasan Kuruçay.
23'
Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Noahkai Banks (FC Augsburg).
22'
Fabian Rieder (FC Augsburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Moussa Sylla (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Fabian Rieder (FC Augsburg).
20'
Ball pariert. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Fabian Rieder mit einem Steilpass.
18'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Augsburg und FC Schalke 04 ist 1:0. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Anton Kade.
17'
Foul von Ron Schallenberg (FC Schalke 04).
17'
Noahkai Banks (FC Augsburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Junior Adamu (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Soufiane El-Faouzi.
15'
Ball pariert. Dejan Ljubicic (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adil Aouchiche.
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10'
Abseits FC Augsburg. Fabian Rieder spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robin Fellhauer im Abseits.
7'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Finn Dahmen.
6'
Ball pariert. Ron Schallenberg (FC Schalke 04) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Soufiane El-Faouzi.
6'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Chrislain Matsima.
6'
Ball abgeblockt. Moussa Sylla (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dejan Ljubicic.
4'
Vorbeigeschossen. Junior Adamu (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Moussa Sylla mit dem Kopf.
3'
Abseits FC Augsburg. Hennes Behrens spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Chrislain Matsima im Abseits.
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2'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Dejan Ljubicic.
1'
Foul von Fabian Rieder (FC Augsburg).
1'
Ron Schallenberg (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Augsburg und FC Schalke 04.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.