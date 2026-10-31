Das schmeckt dem Torschützenkönig gar nicht: Harry Kane nach dem 2:2 gegen Dortmund. Der Bayern-Stürmer hatte in der 56. Minute einen Penalty vergeben. Sven Hoppe/dpa

Vier Tore, ein verschossener Penalty und jede Menge Drama! Bayern München und Borussia Dortmund liefern sich am Samstagabend einen packenden Klassiker. Am Ende steht ein 2:2, mit dem vor allem die Münchner hadern dürften.

Dabei erwischt Bayern den besseren Start. Die Mannschaft von Vincent Kompany macht von Beginn weg Druck und kommt zu guten Möglichkeiten. Doch Dortmund-Goalie Gregor Kobel hält seine Mannschaft zunächst im Spiel.

Dortmund-Goalie Gregor Kobel in der Allianz Arena. Der Treffer von Jobe Bellingham wird später per VAR aberkannt. Getty Images

In der 38. Minute ist allerdings auch der Schweizer machtlos. Einen ersten Abschluss von Konrad Laimer kann Kobel noch abwehren, doch der Österreicher setzt nach und bringt Bayern mit 1:0 in Führung.

Für Aufregung sorgt zuvor ein aberkanntes Dortmunder Tor. Nach einem Zusammenprall mit Bayern-Goalie Jonas Urbig zählt der Treffer von Jobe Bellingham nicht.

Kane scheitert vom Penaltypunkt

Nach der Pause überschlagen sich die Ereignisse. In der 56. Minute bietet sich Harry Kane die grosse Gelegenheit, die Führung auszubauen. Doch ausgerechnet der englische Superstar scheitert vom Penaltypunkt.

Und die vergebene Chance rächt sich. Nur vier Minuten später schlägt Dortmund zu. Serhou Guirassy trifft nach Vorarbeit von Carney Chukwuemeka zum 1:1 und bringt die Gäste zurück ins Spiel.

Doch Bayern hat die passende Antwort parat. In der 66. Minute setzt Kane seinen Mitspieler Laimer am zweiten Pfosten in Szene. Der Österreicher legt per Kopf quer, wo Dayot Upamecano zur erneuten Münchner Führung trifft.

Fabio Silva zelebriert den Ausgleich in letzter Minute. Getty Images

Dortmund schlägt erneut zurück

Der Klassiker bleibt bis zum Schluss umkämpft. Dortmund gibt sich trotz des erneuten Rückstands nicht geschlagen und schafft tatsächlich noch den Ausgleich zum 2:2 durch Fabio Silva.

Damit endet das Gipfeltreffen ohne Sieger. Während die Dortmunder ihre Moral unter Beweis stellen, müssen sich die Bayern vor allem über die vergebenen Chancen ärgern. Besonders der verschossene Penalty von Kane dürfte den Münchnern noch länger in Erinnerung bleiben.