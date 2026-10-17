Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bayern München und RB Leipzig ist 6:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bayern München und RB Leipzig ist 6:1.
94'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Raum mit einem langen Ball.
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93'
Ball pariert. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
91'
6 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bayern München und RB Leipzig ist 6:1. Andrija Maksimovic (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Brajan Gruda.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Sacha Boey (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lennart Karl.
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88'
Ball abgeblockt. Joshua Kimmich (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathaniel Brown.
87'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Neil El Aynaoui.
86'
Vorbeigeschossen. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andrija Maksimovic.
85'
Ball abgeblockt. Rômulo (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Benjamin Henrichs.
82'
Ball pariert. Nicolas Seiwald (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrija Maksimovic.
81'
Foul von Sacha Boey (FC Bayern München).
81'
Tidiam Gomis (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Seiwald.
80'
Ball abgeblockt. Tom Bischof (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lennart Karl.
79'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Castello Lukeba (RB Leipzig).
78'
Ball pariert. David Raum (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
77'
Wechsel FC Bayern München. Sacha Boey kommt für Kim Min-Jae.
75'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
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75'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
75'
Ball abgeblockt. Serge Gnabry (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Ball pariert. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Josip Stanisic.
72'
Tom Bischof (FC Bayern München) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
71'
Wechsel RB Leipzig. Andrija Maksimovic kommt für Rocco Reitz.
71'
Foul von Luis Díaz (FC Bayern München).
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71'
Benjamin Henrichs (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
6 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bayern München und RB Leipzig ist 6:0. Luis Díaz (FC Bayern München) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Michael Olise nach einer Ecke.
69'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
69'
Ball pariert. Tom Bischof (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
69'
Ball abgeblockt. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lennart Karl.
67'
Ball pariert. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luis Díaz.
65'
Abseits FC Bayern München. Michael Olise spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luis Díaz im Abseits.
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64'
Ball pariert. Dayot Upamecano (FC Bayern München) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Michael Olise mit einer Flanke.
63'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
63'
Foul von Josip Stanisic (FC Bayern München).
63'
Tidiam Gomis (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Abseits RB Leipzig. Castello Lukeba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rômulo im Abseits.
60'
Wechsel RB Leipzig. Rômulo kommt für Antonio Nusa.
59'
Wechsel RB Leipzig. Benjamin Henrichs kommt für Lukas Klostermann.
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59'
Wechsel FC Bayern München. Serge Gnabry kommt für Ismael Saibari.
59'
Wechsel FC Bayern München. Lennart Karl kommt für Harry Kane.
59'
Wechsel FC Bayern München. Josip Stanisic kommt für Konrad Laimer.
59'
Wechsel FC Bayern München. Tom Bischof kommt für Aleksandar Pavlovic.
58'
Abseits FC Bayern München. Aleksandar Pavlovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Harry Kane im Abseits.
57'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Kim Min-Jae.
57'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Neil El Aynaoui mit einem langen Ball.
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56'
Ball abgeblockt. Luis Díaz (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Olise.
53'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bayern München und RB Leipzig ist 5:0. Harry Kane (FC Bayern München) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Nathaniel Brown nach einem Konter.
52'
Abseits RB Leipzig. David Raum spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lukas Klostermann im Abseits.
51'
Konrad Laimer (FC Bayern München) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Foul von Konrad Laimer (FC Bayern München).
51'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball abgeblockt. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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50'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Konrad Laimer.
49'
Ball pariert. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Michael Olise mit einem Steilpass.
47'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bayern München und RB Leipzig ist 4:0. Luis Díaz (FC Bayern München) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Harry Kane.
47'
Foul von Nathaniel Brown (FC Bayern München).
47'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel RB Leipzig. Tidiam Gomis kommt für Christopher Nkunku.
45'
Wechsel RB Leipzig. Nicolas Seiwald kommt für Ezechiel Banzuzi.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bayern München und RB Leipzig ist 3:0.
47'
Foul von Nathaniel Brown (FC Bayern München).
47'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Abseits FC Bayern München. Aleksandar Pavlovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Harry Kane im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Kim Min-Jae (FC Bayern München).
44'
Rocco Reitz (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Castello Lukeba (RB Leipzig).
41'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
40'
Foul von Konrad Laimer (FC Bayern München).
40'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
38'
Ball pariert. Luis Díaz (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ismael Saibari.
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35'
Foul von Dayot Upamecano (FC Bayern München).
35'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bayern München und RB Leipzig ist 3:0. Michael Olise (FC Bayern München) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Harry Kane.
32'
Foul von Nathaniel Brown (FC Bayern München).
32'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Ismael Saibari (FC Bayern München).
31'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
30'
Ball pariert. Ismael Saibari (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Harry Kane.
30'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Castello Lukeba (RB Leipzig).
29'
Ball pariert. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dayot Upamecano.
28'
Vorbeigeschossen. Ismael Saibari (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Konrad Laimer.
26'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bayern München und RB Leipzig ist 2:0. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Luis Díaz.
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25'
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Neil El Aynaoui (RB Leipzig).
24'
Ball abgeblockt. Konrad Laimer (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Olise.
23'
Foul von Luis Díaz (FC Bayern München).
23'
Willi Orbán (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Luis Díaz.
20'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
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20'
Ball abgeblockt. Nathaniel Brown (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
19'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
19'
Ball pariert. Dayot Upamecano (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Harry Kane.
18'
Abseits FC Bayern München. Michael Olise spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luis Díaz im Abseits.
17'
Foul von Ismael Saibari (FC Bayern München).
17'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Luis Díaz (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joshua Kimmich.
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15'
Ball pariert. Joshua Kimmich (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleksandar Pavlovic.
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bayern München und RB Leipzig ist 1:0. Luis Díaz (FC Bayern München) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Joshua Kimmich mit einem Steilpass.
8'
Dayot Upamecano (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
8'
Ball abgeblockt. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksandar Pavlovic.
5'
Vorbeigeschossen. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Ecke.
5'
Ball abgeblockt. Rocco Reitz (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antonio Nusa.
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5'
Vorbeigeschossen. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Ecke.
5'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Nathaniel Brown.
2'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Konrad Laimer (FC Bayern München).
2'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
2'
Joshua Kimmich (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball pariert. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleksandar Pavlovic.
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1'
Foul von Dayot Upamecano (FC Bayern München).
1'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Bayern München und RB Leipzig.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.