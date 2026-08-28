Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bayern München und VfB Stuttgart ist 1:0.
46'
Ball pariert. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alphonso Davies.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Foul von Konrad Laimer (FC Bayern München).
45'
Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Harry Kane (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
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43'
Vorbeigeschossen. Luis Díaz (FC Bayern München) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Harry Kane.
42'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Fabian Bredlow.
42'
Ball pariert. Konrad Laimer (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Aleksandar Pavlovic mit einem Steilpass.
41'
Harry Kane (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
39'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Finn Jeltsch.
38'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Fabian Bredlow.
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38'
Ball pariert. Nathaniel Brown (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alphonso Davies mit einem Steilpass.
34'
Foul von Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München).
34'
Tiago Tomás (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Mittelstädt.
32'
Luis Díaz (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).
31'
Vorbeigeschossen. Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Deniz Undav.
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30'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Joshua Kimmich.
28'
Vorbeigeschossen. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Konrad Laimer.
27'
Ball abgeblockt. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alphonso Davies.
26'
Ball pariert. Luis Díaz (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Harry Kane mit einem Steilpass.
24'
Foul von Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München).
24'
Grischa Prömel (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bayern München und VfB Stuttgart ist 1:0. Dayot Upamecano (FC Bayern München) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Joshua Kimmich mit einer Flanke nach einer Ecke.
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20'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Finn Jeltsch.
18'
Harry Kane (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
17'
Joshua Kimmich (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Tiago Tomás (VfB Stuttgart).
17'
Michael Olise (FC Bayern München) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
15'
Harry Kane (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
12'
Tiago Tomás (VfB Stuttgart) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz.
12'
Ball abgeblockt. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ramon Hendriks mit einer Flanke.
12'
Ball abgeblockt. Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Grischa Prömel.
10'
Abseits FC Bayern München. Alphonso Davies spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joshua Kimmich im Abseits.
8'
Konrad Laimer (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
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5'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Alphonso Davies.
4'
Nathaniel Brown (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Bayern München und VfB Stuttgart.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.