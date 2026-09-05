Jamal Musiala gab sein Comeback für den FC Bayern München. AFP

Der deutsche Fussball-Meister FC Bayern hat überraschend beim Aufsteiger FC Schalke 04 die ersten Punkte in der noch jungen Bundesliga-Saison liegen gelassen. Die Münchner kamen bei den leidenschaftlich kämpfenden Königsblauen nicht über ein 0:0 hinaus. Auf Münchner Seite gab dabei Jamal Musiala 18 Tage nach dem Zusammenbruch in Heidenheim sein Comeback.

Die Münchner drängten im zweiten Durchgang auf den Sieg, Schalke verteidigte aber mit grossem Engagement und einem starken Loris Karius sein Tor. Damit mussten die Bayern die Tabellenspitze wieder hergeben, nachdem sie zum Auftakt mit einem 5:1 gegen den VfB Stuttgart gestartet waren. Schalke holte nach dem 0:3 in Augsburg den ersten Punkt.

FC Bayern München ist nicht mehr Tabellenführer

Musiala war bei den beiden Testspielen in der Saisonvorbereitung gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim auf dem Feld zusammengebrochen. Der 23-Jährige ist an einer neurologischen Dysfunktion erkrankt, die zu sogenannten Absencen führen kann. Deswegen hatte der Jungstar zuletzt den Supercup gegen Borussia Dortmund, den Bundesliga-Auftakt und das DFB-Pokal-Spiel in Osnabrück verpasst.

Besonders zudem: Durch den Patzer ist der Rekordmeister erstmals seit dem 2. Spieltag (1.9.2024) der Saison 2024/25 nicht Tabellenführer.

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