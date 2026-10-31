Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Schalke 04 und RB Leipzig ist 0:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Schalke 04 und RB Leipzig ist 0:2.
92'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Katic.
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91'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Hasan Kuruçay.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Johan Bakayoko (RB Leipzig).
90'
Adil Aouchiche (FC Schalke 04) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Vorbeigeschossen. Johan Bakayoko (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Christoph Baumgartner.
88'
Ball pariert. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
86'
Adil Aouchiche (FC Schalke 04) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Adil Aouchiche (FC Schalke 04).
85'
Wechsel RB Leipzig. Nicolas Seiwald kommt für Ezechiel Banzuzi.
85'
Wechsel RB Leipzig. Johan Bakayoko kommt für Rômulo.
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85'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Adil Aouchiche (FC Schalke 04).
84'
Ball pariert. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von David Raum.
83'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Adil Aouchiche (FC Schalke 04).
83'
Wechsel FC Schalke 04. Bryan Lasme kommt für Hwang Hee-Chan.
83'
Wechsel FC Schalke 04. Junior Dina Ebimbe kommt für Timo Becker.
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80'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
80'
Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ball pariert. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antonio Nusa.
78'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Schalke 04 und RB Leipzig ist 0:2. Rômulo (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Antonio Nusa.
76'
Wechsel RB Leipzig. Ridle Baku kommt für Benjamin Henrichs.
76'
Wechsel RB Leipzig. Tidiam Gomis kommt für Brajan Gruda.
75'
Foul von Neil El Aynaoui (RB Leipzig).
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75'
Kenan Karaman (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball pariert. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber links unten gehalten.
72'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
72'
Adil Aouchiche (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Abseits RB Leipzig. David Raum spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rômulo im Abseits.
69'
Handspiel von Rômulo (RB Leipzig).
68'
Wechsel FC Schalke 04. Edin Dzeko kommt für Mertcan Ayhan.
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67'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
67'
Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Katic.
64'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Benjamin Henrichs.
63'
Ball abgeblockt. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hwang Hee-Chan.
62'
Vorbeigeschossen. Dejan Ljubicic (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hwang Hee-Chan.
61'
Wechsel RB Leipzig. Christoph Baumgartner kommt für Rocco Reitz.
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60'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Satoshi Tanaka (FC Schalke 04).
59'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
59'
Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
58'
Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ball pariert. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Neil El Aynaoui.
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57'
Wechsel FC Schalke 04. Dejan Ljubicic kommt für Junior Adamu.
57'
Abseits RB Leipzig. Brajan Gruda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rocco Reitz im Abseits.
53'
Ball abgeblockt. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Raum.
53'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Loris Karius.
53'
Ball pariert. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antonio Nusa mit einem Steilpass.
52'
Ball abgeblockt. Benjamin Henrichs (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Hasan Kuruçay.
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51'
Timo Becker (FC Schalke 04) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Timo Becker (FC Schalke 04).
50'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Satoshi Tanaka (FC Schalke 04).
48'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
47'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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46'
Abseits FC Schalke 04. Adil Aouchiche spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kenan Karaman im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Schalke 04 und RB Leipzig ist 0:1.
49'
VAR Entscheidung: Kein Tor FC Schalke 04 0-1 RB Leipzig.
48'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Rômulo (RB Leipzig) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
48'
Ball pariert. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rocco Reitz.
46'
Vorbeigeschossen. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Loris Karius.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Vitalie Becker.
43'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Junior Adamu (FC Schalke 04).
42'
Vorbeigeschossen. Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adil Aouchiche.
41'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
41'
Kenan Karaman (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Schalke 04 und RB Leipzig ist 0:1. Antonio Nusa (RB Leipzig) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
34'
Elfmeter für RB Leipzig. Rômulo wurde im Strafraum gefoult.
34'
Satoshi Tanaka verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
33'
Rocco Reitz (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Satoshi Tanaka (FC Schalke 04).
32'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Junior Adamu (FC Schalke 04).
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28'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Junior Adamu (FC Schalke 04).
25'
Foul von Rômulo (RB Leipzig).
25'
Mertcan Ayhan (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ball abgeblockt. Junior Adamu (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hwang Hee-Chan.
22'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Kenan Karaman (FC Schalke 04).
21'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
21'
Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Kenan Karaman (FC Schalke 04).
17'
Abseits RB Leipzig. Rocco Reitz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rômulo im Abseits.
16'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
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16'
Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Rômulo (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Rocco Reitz nach einem Konter.
15'
Ball abgeblockt. Rocco Reitz (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Ball pariert. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Neil El Aynaoui.
13'
Foul von Rocco Reitz (RB Leipzig).
13'
Junior Adamu (FC Schalke 04) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ball abgeblockt. Benjamin Henrichs (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brajan Gruda.
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10'
Ball pariert. Junior Adamu (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mertcan Ayhan mit einem Steilpass.
9'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Neil El Aynaoui.
9'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
9'
Vitalie Becker (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ball abgeblockt. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
7'
Kenan Karaman (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Satoshi Tanaka (FC Schalke 04).
4'
Foul von Benjamin Henrichs (RB Leipzig).
4'
Kenan Karaman (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Abseits RB Leipzig. David Raum spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Willi Orbán im Abseits.
2'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04).
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2'
Rocco Reitz (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Mertcan Ayhan (FC Schalke 04).
1'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Schalke 04 und RB Leipzig.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.