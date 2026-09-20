Kenan Karaman (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Noel Futkeu (SV 07 Elversberg).
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78'
Junior Dina Ebimbe (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel FC Schalke 04. Ron Schallenberg kommt für Satoshi Tanaka.
77'
Ball abgeblockt. Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Keidel mit einer Flanke.
76'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Max Wöber.
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76'
Wechsel SV 07 Elversberg. Nicholas Mickelson kommt für Lasse Günther.
76'
Wechsel SV 07 Elversberg. Noel Futkeu kommt für David Mokwa.
75'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Hasan Kuruçay (FC Schalke 04).
75'
Ball abgeblockt. Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hwang Hee-Chan.
74'
Ball abgeblockt. Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Foul von Nikola Katic (FC Schalke 04).
72'
Vorbeigeschossen. Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
71'
Abseits FC Schalke 04. Loris Karius spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kenan Karaman im Abseits.
70'
Wechsel FC Schalke 04. Hwang Hee-Chan kommt für Adil Aouchiche.
70'
Wechsel FC Schalke 04. Vitalie Becker kommt für Robin Gosens.
67'
Ball abgeblockt. Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Ball abgeblockt. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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65'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Hasan Kuruçay.
64'
Ball pariert. Junior Dina Ebimbe (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
63'
Ball abgeblockt. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kenan Karaman.
62'
Wechsel FC Schalke 04. Moussa Sylla kommt für Edin Dzeko.
62'
Wechsel FC Schalke 04. Max Wöber kommt für Timo Becker.
62'
Hasan Kuruçay (FC Schalke 04) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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62'
Foul von Hasan Kuruçay (FC Schalke 04).
60'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Junior Dina Ebimbe (FC Schalke 04).
58'
Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Adil Aouchiche (FC Schalke 04).
57'
Abseits SV 07 Elversberg. Lukas Pinckert spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lukas Petkov im Abseits.
57'
Ball abgeblockt. Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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57'
Ball pariert. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
56'
David Mokwa (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04).
55'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Rohr.
54'
Vorbeigeschossen. Nikola Katic (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Adil Aouchiche nach einer Standardsituation.
53'
Foul von Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg).
53'
Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
52'
Adil Aouchiche (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Wechsel SV 07 Elversberg. Luca Sirch kommt für Jan Gyamerah.
50'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Hasan Kuruçay.
49'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen (SV 07 Elversberg).
48'
Abseits SV 07 Elversberg. Lasse Günther spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen David Mokwa im Abseits.
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46'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Satoshi Tanaka (FC Schalke 04).
45'
Wechsel SV 07 Elversberg. Maurice Krattenmacher kommt für Noah Darvich.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Schalke 04 und SV 07 Elversberg ist 0:0.
46'
Vorbeigeschossen. Edin Dzeko (FC Schalke 04) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adil Aouchiche mit einer Flanke nach einer Ecke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Pinckert.
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45'
Ball abgeblockt. Edin Dzeko (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kenan Karaman.
44'
Foul von Cole Campbell (SV 07 Elversberg).
44'
Hasan Kuruçay (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball abgeblockt. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Keidel.
42'
Abseits FC Schalke 04. Adil Aouchiche spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Edin Dzeko im Abseits.
41'
Ball abgeblockt. Felix Keidel (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Foul von Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
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40'
Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kenan Karaman.
36'
Noah Darvich (SV 07 Elversberg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Noah Darvich (SV 07 Elversberg).
36'
Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball abgeblockt. Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
27'
Ball abgeblockt. Kenan Karaman (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Dina Ebimbe.
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26'
Felix Keidel (SV 07 Elversberg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Foul von Felix Keidel (SV 07 Elversberg).
26'
Edin Dzeko (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von David Mokwa (SV 07 Elversberg).
25'
Robin Gosens (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Satoshi Tanaka (FC Schalke 04).
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18'
Vorbeigeschossen. Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei.
17'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
14'
Foul von Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04).
14'
Felix Keidel (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Vorbeigeschossen. Noah Darvich (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Cole Campbell.
10'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Katic.
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7'
Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von David Mokwa (SV 07 Elversberg).
4'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Pinckert.
4'
Vorbeigeschossen. Edin Dzeko (FC Schalke 04) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adil Aouchiche mit einer Flanke nach einer Ecke.
3'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Pinckert.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Schalke 04 und SV 07 Elversberg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.