Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hamburger SV und 1. FC Köln ist 2:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hamburger SV und 1. FC Köln ist 2:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hamburger SV und 1. FC Köln ist 2:1. Ragnar Ache (1. FC Köln) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ellyes Skhiri mit einer Flanke.
90'
Wechsel Hamburger SV. Martin Adeline kommt für Albert Sambi Lokonga.
89'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Jordan Torunarigha (Hamburger SV).
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88'
Vorbeigeschossen. Yussuf Poulsen (Hamburger SV) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Fábio Vieira.
87'
Abseits Hamburger SV. Albert Sambi Lokonga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fábio Vieira im Abseits.
86'
Ball abgeblockt. Patson Daka (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fábio Vieira.
85'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Patson Daka (Hamburger SV).
84'
Ellyes Skhiri (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Ellyes Skhiri (1. FC Köln).
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84'
Patson Daka (Hamburger SV) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Marius Bülter (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Nicolás Capaldo (Hamburger SV).
81'
Wechsel 1. FC Köln. Marius Bülter kommt für Linton Maina.
81'
Wechsel 1. FC Köln. Luca Waldschmidt kommt für Tom Krauss.
78'
Ecke Hamburger SV. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Schwäbe.
78'
Ball pariert. Fábio Vieira (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
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77'
Ísak Jóhannesson (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Ísak Jóhannesson (1. FC Köln).
77'
Yussuf Poulsen (Hamburger SV) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Hamburger SV. Bakery Jatta kommt für Zakaria El Ouahdi.
77'
Wechsel Hamburger SV. Louis Lemke kommt für David Møller Wolfe.
76'
Foul von Ísak Jóhannesson (1. FC Köln).
76'
Yussuf Poulsen (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Ball abgeblockt. Ragnar Ache (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Saïd El Mala.
75'
Ball abgeblockt. Ísak Jóhannesson (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tom Krauss.
74'
Luka Lochoshvili (1. FC Köln) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Saïd El Mala nach einer Standardsituation.
74'
Ball abgeblockt. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ísak Jóhannesson.
73'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Patson Daka (Hamburger SV).
73'
Ball abgeblockt. Linton Maina (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tom Krauss.
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71'
Vorbeigeschossen. Nicolai Remberg (Hamburger SV) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Patson Daka.
71'
Vorbeigeschossen. Ragnar Ache (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Linton Maina mit einer Flanke nach einer Ecke.
70'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Nicolás Capaldo.
69'
Vorbeigeschossen. Patson Daka (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einem Konter.
69'
Ball pariert. Yussuf Poulsen (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von David Møller Wolfe mit einem langen Ball.
67'
Foul von Saïd El Mala (1. FC Köln).
67'
Zakaria El Ouahdi (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Wechsel 1. FC Köln. Ísak Jóhannesson kommt für Alessio Castro-Montes aufgrund einer Verletzung.
67'
Wechsel Hamburger SV. Patson Daka kommt für Albert Grønbæk.
65'
Borna Sosa (1. FC Köln) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Albert Grønbæk (Hamburger SV).
64'
Wechsel 1. FC Köln. Ragnar Ache kommt für Thijs Dallinga.
64'
Wechsel 1. FC Köln. Borna Sosa kommt für Gideon Mensah.
63'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Torunarigha.
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60'
Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von David Møller Wolfe (Hamburger SV).
60'
Ball pariert. Fábio Vieira (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yussuf Poulsen.
60'
Foul von Tom Krauss (1. FC Köln).
60'
Warmed Omari (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Tom Krauss (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Nicolás Capaldo (Hamburger SV).
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55'
Vorbeigeschossen. Nicolai Remberg (Hamburger SV) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Albert Grønbæk nach einer Standardsituation.
54'
Gideon Mensah (1. FC Köln) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Foul von Gideon Mensah (1. FC Köln).
54'
Fábio Vieira (Hamburger SV) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ball pariert. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
51'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Albert Sambi Lokonga (Hamburger SV).
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49'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Hamburger SV und 1. FC Köln ist 2:0. Yussuf Poulsen (Hamburger SV) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Albert Grønbæk mit einer Flanke.
47'
Vorbeigeschossen. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Thijs Dallinga.
47'
Ball abgeblockt. Thijs Dallinga (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Saïd El Mala.
46'
Foul von Saïd El Mala (1. FC Köln).
46'
Zakaria El Ouahdi (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Hamburger SV. Yussuf Poulsen kommt für Terem Moffi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hamburger SV und 1. FC Köln ist 1:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Linton Maina (1. FC Köln) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thijs Dallinga.
44'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Hamburger SV und 1. FC Köln ist 1:0. Nicolás Capaldo (Hamburger SV) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Albert Grønbæk mit einer Flanke nach einer Ecke.
43'
Ecke Hamburger SV. Die Ecke wurde verursacht von Jahmai Simpson-Pusey.
40'
Thijs Dallinga (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Warmed Omari (Hamburger SV).
39'
Foul von Gideon Mensah (1. FC Köln).
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39'
Zakaria El Ouahdi (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ball pariert. Thijs Dallinga (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gideon Mensah mit einer Flanke.
37'
Ball pariert. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
35'
Ball pariert. Fábio Vieira (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
33'
Handspiel von Terem Moffi (Hamburger SV).
32'
Vorbeigeschossen. Saïd El Mala (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Gideon Mensah.
32'
Ball pariert. Fábio Vieira (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
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31'
Foul von Tom Krauss (1. FC Köln).
31'
Albert Grønbæk (Hamburger SV) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV).
27'
Vorbeigeschossen. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
26'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Heuer Fernandes.
26'
Ball pariert. Mikey Moore (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Luka Lochoshvili.
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25'
Handspiel von Tom Krauss (1. FC Köln).
21'
Ecke Hamburger SV. Die Ecke wurde verursacht von Gideon Mensah.
19'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Torunarigha.
19'
Ball abgeblockt. Luka Lochoshvili (1. FC Köln) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Linton Maina mit einer Flanke.
18'
Ecke 1. FC Köln. Die Ecke wurde verursacht von Warmed Omari.
12'
Foul von Thijs Dallinga (1. FC Köln).
12'
Albert Grønbæk (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Albert Grønbæk (Hamburger SV) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
Alessio Castro-Montes (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Albert Grønbæk (Hamburger SV).
9'
Linton Maina (1. FC Köln) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Jordan Torunarigha (Hamburger SV).
7'
Foul von Ellyes Skhiri (1. FC Köln).
7'
Fábio Vieira (Hamburger SV) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Abseits 1. FC Köln. Jahmai Simpson-Pusey spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mikey Moore im Abseits.
6'
Vorbeigeschossen. Thijs Dallinga (1. FC Köln) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Linton Maina mit einem Steilpass.
3'
Abseits Hamburger SV. Daniel Heuer Fernandes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Terem Moffi im Abseits.
2'
Foul von Ellyes Skhiri (1. FC Köln).
2'
Fábio Vieira (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Saïd El Mala (1. FC Köln).
2'
Nicolás Capaldo (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hamburger SV und 1. FC Köln.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.