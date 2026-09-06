Nicolai Remberg (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05).
27'
Foul von Zakaria El Ouahdi (Hamburger SV).
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27'
Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Bilal Nadir (Hamburger SV) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
23'
Nicolás Capaldo (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
21'
Foul von Nicolai Remberg (Hamburger SV).
21'
Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hamburger SV und 1. FSV Mainz 05 ist 0:1. Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Kaishu Sano nach einem Konter.
18'
Vorbeigeschossen. Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Phillip Tietz.
16'
Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Martin Adeline (Hamburger SV).
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14'
Vorbeigeschossen. Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kaishu Sano.
14'
Vorbeigeschossen. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lee Jae-Sung nach einer Ecke.
13'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Torunarigha.
12'
Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Sebastiaan Bornauw (Hamburger SV).
12'
Vorbeigeschossen. Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke nach einer Ecke.
11'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Nicolás Capaldo.
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11'
Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Martin Adeline (Hamburger SV).
10'
Ball pariert. Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
9'
Foul von Stefan Posch (1. FSV Mainz 05).
9'
Albert Grønbæk (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ball abgeblockt. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stefan Posch mit einem langen Ball.
8'
Foul von Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05).
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8'
Albert Grønbæk (Hamburger SV) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball pariert. Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Phillip Tietz.
3'
Das Spiel läuft wieder.
3'
Das Spiel ist unterbrochen (1. FSV Mainz 05).
2'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
2'
Nicolás Capaldo (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Abseits Hamburger SV. Martin Adeline spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Terem Moffi im Abseits.
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1'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
1'
Nicolai Remberg (Hamburger SV) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hamburger SV und 1. FSV Mainz 05.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.