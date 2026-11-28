Die Unruhe rund um Bayern München dürfte in den kommenden Tagen nicht kleiner werden. Der Deutsche Rekordmeister leistet sich beim Hamburger SV den nächsten Patzer und droht damit, weiter Boden auf Tabellenführer Borussia Dortmund zu verlieren.

Der Aufreger des Tages liefert Joshua Kimmich kurz vor der Pause. Der Bayern-Captain verliert nach einem Rencontre mit Hamburgs Rössing-Lelesiit in der 44. Minute völlig die Nerven und zieht seinen Gegenspieler von hinten an den Haaren zu Boden. Die folgerichtige Konsequenz: Rote Karte gegen Kimmich.

Neben den zwei verlorenen Punkten in Hamburg verschärfen sich auch die personellen Probleme bei den Bayern weiter. Kimmich dürfte nach seiner Tätlichkeit in der Bundesliga einige Wochen gesperrt fehlen, zudem muss auch Konrad Laimer in der Schlussphase verletzt raus.

War es das für Mauro Lustrinelli bei Union Berlin? Der Thuner Meistercoach kassiert im Duell der beiden Schweizer Trainer gegen Urs Fischers Mainz trotz zwischenzeitlicher Führung eine äusserst bittere Pleite. Haberer bringt Union in der ersten Hälfte mit 1:0 in Front, doch dank Tietz (85.) und Caci (90+2.) gibts für das Fischer-Team einen Last-Minute-Triumph. Lustrinellis Entlassung scheint nun ein durchaus mögliches Szenario, hatten in den letzten Tagen doch auch renommierte deutsche Medien die Partie als Endspiel für den Tessiner ausgerufen.

Im Abstiegskampf sieht es für den FC Schalke 04 immer düsterer aus. Der Traditionsverein aus Gelsenkirchen kommt im Aufsteiger-Duell gegen den SC Paderborn komplett unter die Räder. Paderborn führt u.a. dank einem Doppelpack von Marino schon zur Pause mit 3:0. In der zweiten Hälfte bleibt Schalke desolat. Marino markiert beim 5:0 seinen dritten Treffer. Am Ende heisst es 8:1 für den SCP.

Nach dem 1:1 bei Bayern München in der Vorwoche bleibt der 1. FC Köln auf dem aufsteigenden Ast. Gegen Aufsteiger Elversberg gibts für die blendend aufgelegten Kölner einen ungefährdeten Kantersieg. Marius Bülter (drei Tore) und Saïd El-Mala (zwei Tore) sind die grossen Figuren des Tages. Bei El-Malas zweitem Treffer zum 5:0 liefert der Berner Joël Schmied den Assist.