Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ist 3:0.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ist 3:0.
96'
VAR Entscheidung: Kein Tor RB Leipzig 3-0 Borussia Mönchengladbach.
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95'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
95'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Joe Scally spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Franck Honorat im Abseits.
95'
David Herold (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Arthur Vermeeren (RB Leipzig).
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94'
Ball abgeblockt. Conrad Harder (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
94'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Franck Honorat spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hugo Bolin im Abseits.
92'
Ball pariert. Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
91'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
91'
Ball abgeblockt. Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franck Honorat mit einer Flanke.
91'
Mathieu Nguefack (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Nicolas Seiwald (RB Leipzig).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach).
89'
Benjamin Henrichs (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach).
88'
Conrad Harder (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ball pariert. Conrad Harder (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Benjamin Henrichs.
86'
Ball pariert. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Franck Honorat.
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86'
Vorbeigeschossen. Arthur Vermeeren (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Conrad Harder mit einer Flanke.
85'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von David Raum.
83'
Wechsel RB Leipzig. Conrad Harder kommt für Ezechiel Banzuzi.
83'
Wechsel RB Leipzig. Arthur Vermeeren kommt für Rocco Reitz.
82'
Ball pariert. Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
81'
Vorbeigeschossen. Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Franck Honorat mit einer Flanke.
80'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Franck Honorat spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joe Scally im Abseits.
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79'
Vorbeigeschossen. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Franck Honorat.
78'
Ball abgeblockt. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mathieu Nguefack.
77'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
76'
Vorbeigeschossen. Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Franck Honorat mit einer Flanke nach einer Ecke.
76'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
76'
Ball abgeblockt. Isac Lidberg (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franck Honorat mit einer Flanke.
76'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Joe Scally kommt für Daiki Hashioka aufgrund einer Verletzung.
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74'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Wechsel RB Leipzig. Benjamin Henrichs kommt für Ridle Baku.
73'
Wechsel RB Leipzig. Johan Bakayoko kommt für Brajan Gruda.
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Daiki Hashioka (Borussia Mönchengladbach).
72'
Antonio Nusa (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Antonio Nusa (RB Leipzig).
72'
Daiki Hashioka (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
70'
Isac Lidberg (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Daiki Hashioka (Borussia Mönchengladbach).
67'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
67'
Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ist 3:0. Rocco Reitz (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
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65'
Foul von David Herold (Borussia Mönchengladbach).
65'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel RB Leipzig. Christopher Nkunku kommt für Tidiam Gomis.
64'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. David Herold kommt für Wael Mohya.
64'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Mathieu Nguefack kommt für Lukas Ullrich.
64'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Franck Honorat kommt für Kevin Stöger.
64'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Isac Lidberg kommt für Robin Hack.
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63'
Vorbeigeschossen. Daiki Hashioka (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hugo Bolin.
61'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brajan Gruda mit einer Flanke.
61'
Vorbeigeschossen. Castello Lukeba (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
61'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Daiki Hashioka.
60'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Moritz Nicolas.
60'
Ball pariert. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
60'
Ball pariert. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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60'
Ball pariert. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
59'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Moritz Nicolas.
59'
Ball pariert. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rocco Reitz.
58'
Foul von Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach).
58'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ball abgeblockt. Rocco Reitz (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Moritz Nicolas.
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57'
Ball pariert. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Ezechiel Banzuzi.
54'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
54'
Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Willi Orbán (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).
49'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ist 2:0. Antonio Nusa (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Tidiam Gomis.
48'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Brajan Gruda.
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47'
Vorbeigeschossen. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rocco Reitz.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ist 1:0.
46'
Foul von Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).
46'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Hugo Bolin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tim Kleindienst im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wael Mohya mit dem Kopf.
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45'
Ball abgeblockt. Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tim Kleindienst.
45'
Ball pariert. David Raum (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
44'
Foul von Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach).
44'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Willi Orbán (RB Leipzig) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Ecke.
41'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Robin Hack.
41'
Vorbeigeschossen. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
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39'
Foul von Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach).
39'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einem Konter.
37'
Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
34'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Antonio Nusa mit einer Flanke.
31'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Ridle Baku.
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31'
Ball abgeblockt. Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robin Hack.
30'
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Rocco Reitz (RB Leipzig).
27'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Ko Itakura.
27'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rocco Reitz.
25'
Foul von Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach).
25'
Rocco Reitz (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Ball pariert. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antonio Nusa.
21'
Ball pariert. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Philipp Sander.
21'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
18'
Vorbeigeschossen. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
17'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Daiki Hashioka.
16'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
12'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
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12'
Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Tim Kleindienst spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robin Hack im Abseits.
9'
Rocco Reitz (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach).
6'
Vorbeigeschossen. Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
3'
Castello Lukeba (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach).
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3'
Foul von Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach).
3'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
1'
Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.