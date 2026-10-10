Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist 6:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist 6:0.
91'
Vorbeigeschossen. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Farès Chaïbi mit einer Flanke.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
89'
6 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist 6:0. Tidiam Gomis (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Benjamin Henrichs nach einem Konter.
87'
Ball pariert. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrija Maksimovic.
86'
Ball pariert. Can Uzun (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ansgar Knauff.
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86'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Benjamin Henrichs (RB Leipzig).
84'
Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
84'
Max Finkgräfe (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Ball pariert. Can Uzun (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Elias Baum.
82'
Ball pariert. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber links unten gehalten.
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80'
Vorbeigeschossen. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rocco Reitz mit einer Flanke.
79'
Foul von Max Finkgräfe (RB Leipzig).
79'
Love Arrhov (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Rômulo (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt).
75'
Rômulo (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt).
74'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Farès Chaïbi.
74'
Ball abgeblockt. Rocco Reitz (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tidiam Gomis.
73'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Love Arrhov kommt für Ritsu Doan.
73'
Wechsel RB Leipzig. Rocco Reitz kommt für Ezechiel Banzuzi aufgrund einer Verletzung.
73'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Farès Chaïbi kommt für Noël Aséko.
70'
Ball pariert. Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ritsu Doan mit einer Flanke.
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69'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Castello Lukeba.
67'
Abseits Eintracht Frankfurt. Can Uzun spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noël Aséko im Abseits.
64'
Wechsel RB Leipzig. Max Finkgräfe kommt für Antonio Nusa.
64'
Wechsel RB Leipzig. Tidiam Gomis kommt für Christopher Nkunku.
63'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
63'
Ball abgeblockt. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
62'
Elias Baum (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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62'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Ansgar Knauff.
62'
Ball abgeblockt. Andrija Maksimovic (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Ball abgeblockt. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antonio Nusa.
58'
Foul von Nicolas Seiwald (RB Leipzig).
58'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Wechsel RB Leipzig. Benjamin Henrichs kommt für Ridle Baku.
58'
Wechsel RB Leipzig. Nicolas Seiwald kommt für Neil El Aynaoui.
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57'
Foul von Andrija Maksimovic (RB Leipzig).
57'
Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Abseits Eintracht Frankfurt. Younes Ebnoutalib spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ansgar Knauff im Abseits.
56'
Foul von Antonio Nusa (RB Leipzig).
56'
Elias Baum (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist 5:0. Antonio Nusa (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Ezechiel Banzuzi.
53'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Ridle Baku.
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53'
Ball abgeblockt. Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noël Aséko.
53'
Ball abgeblockt. Noël Aséko (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Ball abgeblockt. Can Uzun (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Younes Ebnoutalib.
53'
Vorbeigeschossen. Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Can Uzun mit einer Flanke nach einer Ecke.
52'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
52'
Vorbeigeschossen. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von David Raum nach einer Standardsituation.
51'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von Can Uzun (Eintracht Frankfurt).
49'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
49'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Neil El Aynaoui.
47'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
47'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
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47'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Antonio Nusa (RB Leipzig).
46'
Elias Baum (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Younes Ebnoutalib kommt für Keita Kosugi.
45'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Elias Baum kommt für Robin Koch.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist 4:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist 4:0. Christopher Nkunku (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
44'
Ball pariert. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rômulo mit dem Kopf.
43'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
41'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist 3:0. Christopher Nkunku (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte.
41'
Ball pariert. Rômulo (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antonio Nusa.
38'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
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38'
Ball pariert. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ritsu Doan.
38'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
37'
Ball pariert. Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
36'
Ball pariert. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
36'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
36'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Can Uzun.
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34'
Foul von Neil El Aynaoui (RB Leipzig).
34'
Noël Aséko (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
31'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
31'
Ball pariert. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jonathan Burkardt.
29'
Ball pariert. Robin Koch (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Keita Kosugi mit einer Flanke.
28'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
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28'
Ball abgeblockt. Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
27'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Foul von Neil El Aynaoui (RB Leipzig).
27'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Rômulo (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Robin Koch (Eintracht Frankfurt).
20'
Vorbeigeschossen. Noël Aséko (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Can Uzun mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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19'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
19'
Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Brassier.
15'
David Raum (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt).
14'
Vorbeigeschossen. Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Can Uzun mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
14'
Foul von Ridle Baku (RB Leipzig).
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14'
Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
14'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Abseits RB Leipzig. David Raum spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Willi Orbán im Abseits.
9'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Noël Aséko (Eintracht Frankfurt).
9'
Foul von Ridle Baku (RB Leipzig).
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9'
Can Uzun (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt).
7'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
7'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Noël Aséko (Eintracht Frankfurt).
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6'
Willi Orbán (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Noël Aséko (Eintracht Frankfurt).
5'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist 2:0. Christopher Nkunku (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Antonio Nusa.
3'
Foul von Andrija Maksimovic (RB Leipzig).
3'
Noël Aséko (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ball pariert. Rômulo (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antonio Nusa mit einem Steilpass.
1'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist 1:0. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Neil El Aynaoui mit einer Flanke nach einem Konter.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.