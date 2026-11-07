Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und FC Augsburg ist 5:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und FC Augsburg ist 5:2.
92'
5 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und FC Augsburg ist 5:2. Uchenna Ogundu (FC Augsburg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Fabian Rieder mit einem Steilpass nach einem Konter.
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92'
Ball abgeblockt. Chrislain Matsima (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexis Claude-Maurice mit einer Flanke.
92'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Tidiam Gomis.
91'
Abseits FC Augsburg. Robin Fellhauer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Uchenna Ogundu im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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87'
Wechsel FC Augsburg. Mert Kömür kommt für Anton Kade.
86'
Abseits FC Augsburg. Robin Fellhauer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Uchenna Ogundu im Abseits.
84'
Abseits FC Augsburg. Chrislain Matsima spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Anton Kade im Abseits.
79'
Benjamin Henrichs (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Fabian Rieder (FC Augsburg).
78'
Ball pariert. Uchenna Ogundu (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alexis Claude-Maurice mit einem Steilpass.
77'
Wechsel RB Leipzig. Maxime Estève kommt für Castello Lukeba.
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75'
Vorbeigeschossen. Benjamin Henrichs (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Neil El Aynaoui.
73'
Wechsel RB Leipzig. Abdoul Koné kommt für Willi Orbán.
73'
Wechsel FC Augsburg. Tim Schnitzer kommt für Han-Noah Massengo.
73'
Wechsel FC Augsburg. Uchenna Ogundu kommt für Rodrigo Ribeiro.
72'
Robin Fellhauer (FC Augsburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Robin Fellhauer (FC Augsburg).
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71'
Ball abgeblockt. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Ball pariert. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hennes Behrens.
68'
Ball pariert. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Han-Noah Massengo mit einem Steilpass.
66'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und FC Augsburg ist 5:1. Christoph Baumgartner (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Antonio Nusa.
66'
Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Anton Kade (FC Augsburg).
65'
Wechsel RB Leipzig. Benjamin Henrichs kommt für Ridle Baku.
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65'
Wechsel RB Leipzig. Antonio Nusa kommt für Brajan Gruda.
65'
Wechsel RB Leipzig. Christoph Baumgartner kommt für Rômulo.
65'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
60'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und FC Augsburg ist 4:1. Rômulo (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
60'
Ball pariert. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
57'
Vorbeigeschossen. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rodrigo Ribeiro.
56'
Tidiam Gomis (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Foul von Robin Fellhauer (FC Augsburg).
52'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alexis Claude-Maurice nach einem Konter.
50'
Vorbeigeschossen. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rodrigo Ribeiro mit dem Kopf.
50'
Ball pariert. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Alexis Claude-Maurice mit einem Steilpass.
49'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
49'
Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
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48'
Han-Noah Massengo (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Tidiam Gomis (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Robin Fellhauer (FC Augsburg).
46'
Vorbeigeschossen. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
45'
Wechsel FC Augsburg. Alexis Claude-Maurice kommt für Arijon Ibrahimovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und FC Augsburg ist 3:1.
48'
Vorbeigeschossen. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Brajan Gruda.
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46'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und FC Augsburg ist 3:1. David Raum (RB Leipzig) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem linken Fuss oben rechts.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Tidiam Gomis (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg).
44'
Foul von Ridle Baku (RB Leipzig).
44'
Hennes Behrens (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Vorbeigeschossen. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Brajan Gruda.
40'
Abseits RB Leipzig. Christopher Nkunku spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Brajan Gruda im Abseits.
35'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und FC Augsburg ist 2:1. Christopher Nkunku (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Brajan Gruda.
34'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und FC Augsburg ist 1:1. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Brajan Gruda.
29'
Vorbeigeschossen. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rômulo mit dem Kopf.
28'
Ball pariert. Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hennes Behrens.
26'
David Raum (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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26'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
26'
Anton Kade (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Handspiel von Brajan Gruda (RB Leipzig).
21'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Finn Dahmen (FC Augsburg).
19'
Ball pariert. David Raum (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ezechiel Banzuzi.
18'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Anton Kade mit einer Flanke.
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15'
Ball abgeblockt. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
15'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Chrislain Matsima.
13'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
13'
Robin Fellhauer (FC Augsburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
11'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Han-Noah Massengo (FC Augsburg).
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9'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Fabian Rieder.
7'
Abseits FC Augsburg. Anton Kade spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Ribeiro im Abseits.
6'
Ball abgeblockt. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
5'
Ball abgeblockt. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brajan Gruda.
4'
Abseits RB Leipzig. Brajan Gruda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rômulo im Abseits.
1'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und FC Augsburg ist 0:1. Anton Kade (FC Augsburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
1'
Ball pariert. Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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1'
Abseits RB Leipzig. Neil El Aynaoui spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rômulo im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RB Leipzig und FC Augsburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.