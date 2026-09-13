Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Hamburger SV ist 5:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Hamburger SV ist 5:0.
93'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Torunarigha.
Werbung
93'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Nicolás Capaldo.
92'
Abseits Hamburger SV. Fábio Vieira spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bakery Jatta im Abseits.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Max Finkgräfe (RB Leipzig).
Werbung
90'
Nicolás Capaldo (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Vorbeigeschossen. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ezechiel Banzuzi.
89'
Wechsel Hamburger SV. Bakery Jatta kommt für Zakaria El Ouahdi.
88'
Foul von Rômulo (RB Leipzig).
88'
Nicolás Capaldo (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
85'
Fábio Vieira (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
80'
Vorbeigeschossen. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
78'
Wechsel Hamburger SV. Otto Stange kommt für Albert Sambi Lokonga.
78'
Wechsel RB Leipzig. Max Finkgräfe kommt für Antonio Nusa.
77'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Hamburger SV ist 5:0. Rômulo (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts.
74'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Hamburger SV ist 4:0. Christopher Nkunku (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Antonio Nusa.
74'
Wechsel RB Leipzig. Maxime Estève kommt für Castello Lukeba.
74'
Wechsel RB Leipzig. Rômulo kommt für Tidiam Gomis.
Werbung
74'
Wechsel RB Leipzig. Ridle Baku kommt für Benjamin Henrichs.
73'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Nicolás Capaldo (Hamburger SV).
73'
Wechsel Hamburger SV. Warmed Omari kommt für Shafiq Nandja.
73'
Wechsel Hamburger SV. Fábio Vieira kommt für Patson Daka.
72'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Hamburger SV ist 3:0. Willi Orbán (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts. Vorbereitet von Antonio Nusa nach einer Standardsituation.
72'
Vorbeigeschossen. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von David Raum nach einer Standardsituation.
Werbung
71'
Shafiq Nandja (Hamburger SV) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Tidiam Gomis (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Shafiq Nandja (Hamburger SV).
70'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Heuer Fernandes.
70'
Ball pariert. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Brajan Gruda.
67'
Abseits Hamburger SV. Zakaria El Ouahdi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Patson Daka im Abseits.
66'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
66'
Foul von Jordan Torunarigha (Hamburger SV).
66'
Vorbeigeschossen. Zakaria El Ouahdi (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Albert Grønbæk.
65'
Vorbeigeschossen. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
63'
Ball pariert. Terem Moffi (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Albert Grønbæk.
62'
Vorbeigeschossen. Patson Daka (Hamburger SV) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Terem Moffi nach einem Konter.
61'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Torunarigha.
60'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Albert Sambi Lokonga.
Werbung
59'
Vorbeigeschossen. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tidiam Gomis.
54'
Vorbeigeschossen. Nicolás Capaldo (Hamburger SV) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Albert Grønbæk mit einer Flanke nach einer Ecke.
54'
Ecke Hamburger SV. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
53'
Ball pariert. Zakaria El Ouahdi (Hamburger SV) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Patson Daka.
52'
Ball abgeblockt. David Raum (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Neil El Aynaoui (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Nicolai Remberg (Hamburger SV).
Werbung
50'
Ecke Hamburger SV. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
49'
Ecke Hamburger SV. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
49'
Ball pariert. David Møller Wolfe (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
48'
Castello Lukeba (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Castello Lukeba (RB Leipzig).
48'
Zakaria El Ouahdi (Hamburger SV) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von David Raum (RB Leipzig).
Werbung
47'
Zakaria El Ouahdi (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Hamburger SV. Terem Moffi kommt für Yussuf Poulsen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RB Leipzig und Hamburger SV ist 2:0.
47'
Abseits Hamburger SV. Zakaria El Ouahdi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yussuf Poulsen im Abseits.
46'
Vorbeigeschossen. Brajan Gruda (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von David Raum nach einer Ecke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von David Møller Wolfe.
Werbung
45'
Ball abgeblockt. Benjamin Henrichs (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antonio Nusa.
45'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von David Møller Wolfe (Hamburger SV).
44'
Ball pariert. Nicolai Remberg (Hamburger SV) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Patson Daka mit dem Kopf.
44'
Ball abgeblockt. Patson Daka (Hamburger SV) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
43'
Ecke Hamburger SV. Die Ecke wurde verursacht von Benjamin Henrichs.
42'
Foul von Castello Lukeba (RB Leipzig).
Werbung
42'
Patson Daka (Hamburger SV) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Patson Daka (Hamburger SV) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Zakaria El Ouahdi.
39'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Maarten Vandevoordt (RB Leipzig).
36'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
36'
Albert Sambi Lokonga (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
35'
Foul von Yussuf Poulsen (Hamburger SV).
35'
Wechsel RB Leipzig. Christopher Nkunku kommt für Assan Ouédraogo aufgrund einer Verletzung.
34'
Ecke Hamburger SV. Die Ecke wurde verursacht von Willi Orbán.
31'
Das Spiel läuft wieder.
30'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Assan Ouédraogo (RB Leipzig).
30'
Assan Ouédraogo (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Albert Grønbæk (Hamburger SV).
Werbung
29'
Ecke Hamburger SV. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
28'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Hamburger SV ist 2:0. Antonio Nusa (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts.
26'
Vorbeigeschossen. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
25'
Vorbeigeschossen. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Assan Ouédraogo mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von David Møller Wolfe.
22'
Vorbeigeschossen. Willi Orbán (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von David Raum nach einer Standardsituation.
21'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
21'
Foul von Yussuf Poulsen (Hamburger SV).
20'
Foul von Benjamin Henrichs (RB Leipzig).
20'
David Møller Wolfe (Hamburger SV) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Brajan Gruda (RB Leipzig).
18'
Nicolás Capaldo (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RB Leipzig und Hamburger SV ist 1:0. Tidiam Gomis (RB Leipzig) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Ezechiel Banzuzi mit einer Flanke.
16'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
Werbung
16'
Nicolás Capaldo (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ball abgeblockt. Assan Ouédraogo (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Neil El Aynaoui.
14'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Nicolás Capaldo (Hamburger SV).
12'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Torunarigha.
12'
Ball abgeblockt. Benjamin Henrichs (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Assan Ouédraogo.
9'
Benjamin Henrichs (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
9'
Foul von David Møller Wolfe (Hamburger SV).
8'
Ball abgeblockt. Yussuf Poulsen (Hamburger SV) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Møller Wolfe.
6'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
6'
Nicolás Capaldo (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Nicolás Capaldo (Hamburger SV) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
5'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Nicolás Capaldo (Hamburger SV).
Werbung
5'
Ecke Hamburger SV. Die Ecke wurde verursacht von Ezechiel Banzuzi.
3'
Brajan Gruda (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von David Møller Wolfe (Hamburger SV).
2'
Tidiam Gomis (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Albert Sambi Lokonga (Hamburger SV).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RB Leipzig und Hamburger SV.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.