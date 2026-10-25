Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Bayern München ist 1:3.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Bayern München ist 1:3.
95'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Bayern München ist 1:3. Michael Olise (FC Bayern München) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, in die Tormitte.
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92'
Ball abgeblockt. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke.
91'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jonas Urbig.
91'
Ball pariert. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke.
91'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Harry Kane.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Tah.
88'
Abseits FC Bayern München. Sacha Boey spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ismael Saibari im Abseits.
87'
Ball pariert. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matthias Ginter mit einer Flanke.
86'
Foul von Jonathan Tah (FC Bayern München).
86'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel FC Bayern München. Hiroki Ito kommt für Lennart Karl.
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85'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Tom Bischof (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Maximilian Eggestein (SC Freiburg).
85'
Ball abgeblockt. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yuito Suzuki.
84'
Ball abgeblockt. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Handspiel von Dayot Upamecano (FC Bayern München).
83'
Ball abgeblockt. Cyriaque Irié (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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82'
1 : 2
Pech für FC Bayern München - Eigentor von Tom Bischof! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Bayern München ist 1:2. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
81'
Ball pariert. Ismael Saibari (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
81'
Ball pariert. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Alphonso Davies.
80'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Rihito Yamamoto (SC Freiburg).
79'
Vorbeigeschossen. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Philipp Treu.
77'
Das Spiel läuft wieder.
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77'
Wechsel SC Freiburg. Max Rosenfelder kommt für Philipp Lienhart.
77'
Wechsel SC Freiburg. Vincenzo Grifo kommt für Derry Scherhant.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dayot Upamecano (FC Bayern München).
76'
Vorbeigeschossen. Dayot Upamecano (FC Bayern München) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Michael Olise mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Mio Backhaus.
75'
Ball pariert. Ismael Saibari (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Michael Olise mit einem Steilpass.
74'
Konrad Laimer (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Foul von Rihito Yamamoto (SC Freiburg).
73'
Wechsel FC Bayern München. Alphonso Davies kommt für Nathaniel Brown.
73'
Vorbeigeschossen. Ismael Saibari (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lennart Karl.
73'
Ball abgeblockt. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Konrad Laimer.
69'
Ball pariert. Nathaniel Brown (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Michael Olise mit einem Steilpass.
65'
Jonathan Tah (FC Bayern München) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Foul von Jonathan Tah (FC Bayern München).
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65'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Nathaniel Brown (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Cyriaque Irié (SC Freiburg).
64'
Wechsel SC Freiburg. Cyriaque Irié kommt für Niklas Beste.
63'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Yuito Suzuki.
62'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Mio Backhaus.
62'
Vorbeigeschossen. Ismael Saibari (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Harry Kane.
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61'
Wechsel FC Bayern München. Ismael Saibari kommt für Serge Gnabry.
61'
Wechsel FC Bayern München. Sacha Boey kommt für Josip Stanisic.
60'
Foul von Konrad Laimer (FC Bayern München).
60'
Yuito Suzuki (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ball pariert. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Matthias Ginter.
58'
Wechsel SC Freiburg. Rihito Yamamoto kommt für Patrick Osterhage.
57'
Wechsel SC Freiburg. Igor Matanovic kommt für Lucas Höler.
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57'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Michael Olise mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
56'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nathaniel Brown (FC Bayern München).
55'
Niklas Beste (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Nathaniel Brown (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Niklas Beste (SC Freiburg).
53'
Vorbeigeschossen. Niklas Beste (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
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53'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Josip Stanisic.
52'
Foul von Harry Kane (FC Bayern München).
52'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Jordy Makengo.
49'
Foul von Serge Gnabry (FC Bayern München).
49'
Patrick Osterhage (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball pariert. Derry Scherhant (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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46'
Foul von Jonathan Tah (FC Bayern München).
46'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Bayern München ist 0:2.
48'
Vorbeigeschossen. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einem Konter.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
42'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Bayern München ist 0:2. Serge Gnabry (FC Bayern München) trifft mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel in die Tormitte. Vorbereitet von Nathaniel Brown mit einem Steilpass.
41'
Vorbeigeschossen. Serge Gnabry (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jonathan Tah.
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40'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Patrick Osterhage (SC Freiburg).
39'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Beste.
37'
Foul von Tom Bischof (FC Bayern München).
37'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Dayot Upamecano (FC Bayern München).
34'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Mio Backhaus.
34'
Ball pariert. Nathaniel Brown (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tom Bischof.
31'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
30'
Vorbeigeschossen. Yuito Suzuki (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Patrick Osterhage.
28'
Vorbeigeschossen. Serge Gnabry (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Harry Kane mit dem Kopf.
27'
Abseits SC Freiburg. Niklas Beste spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yuito Suzuki im Abseits.
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26'
Foul von Jonathan Tah (FC Bayern München).
26'
Lucas Höler (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Vorbeigeschossen. Lennart Karl (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
25'
Lucas Höler (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Tom Bischof (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Lucas Höler (SC Freiburg).
24'
Ball pariert. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Konrad Laimer.
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22'
Ball abgeblockt. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
22'
Ball abgeblockt. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Beste.
21'
Foul von Nathaniel Brown (FC Bayern München).
21'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Bayern München ist 0:1. Dayot Upamecano (FC Bayern München) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Michael Olise mit einem Steilpass nach einem Konter.
16'
Ball abgeblockt. Niklas Beste (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yuito Suzuki.
14'
Vorbeigeschossen. Patrick Osterhage (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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13'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Konrad Laimer.
10'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Philipp Lienhart (SC Freiburg).
4'
Das Spiel läuft wieder.
1'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Bayern München).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC Freiburg und FC Bayern München.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.